Twitter va restreindre la publication des « informations privées »

Twitter a annoncé mardi qu’il étendrait sa politique de confidentialité pour inclure les médias publiés d’un individu sans son consentement.

« Il y a des inquiétudes croissantes concernant l’utilisation abusive des médias et des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs en ligne comme un outil pour harceler, intimider et révéler l’identité des individus », indique l’annonce. « Le partage de médias personnels, tels que des images ou des vidéos, peut potentiellement violer la vie privée d’une personne et peut entraîner des dommages émotionnels ou physiques. »

Twitter a déclaré que l’élargissement de la politique visait à protéger les minorités. « L’utilisation abusive des médias privés peut affecter tout le monde, mais peut avoir un effet disproportionné sur les femmes, les militants, les dissidents et les membres des communautés minoritaires. Lorsque nous recevons un rapport indiquant qu’un Tweet contient des médias privés non autorisés, nous prendrons désormais des mesures conformément à notre gamme d’options d’application.

Une exception à cette politique sera « les médias mettant en vedette des personnalités publiques ou des individus lorsque les médias et le texte du Tweet qui l’accompagne sont partagés dans l’intérêt public ou ajoutent de la valeur au discours public ». Aucun contexte n’a été fourni sur la façon dont la plate-forme déterminera quels médias sont «d’intérêt public».

La politique vise à protéger les particuliers contre le doxx en ligne avec des informations qui ne sont pas publiques ailleurs, cependant, certains sur la plate-forme ont déjà exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la politique sera mise en œuvre.

« Le problème n’est pas que Twitter va décider de cela », a tweeté l’utilisateur de Twitter @neontaster, un compte populaire parmi les utilisateurs ayant des convictions de centre-droit. « Le problème est que des coches bleues aléatoires vont décider de cela, soulever une odeur, puis Twitter supprimera tout ce qui les met en colère. »

La nouvelle survient un jour après la démission de l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. La plate-forme a annoncé que l’ancien CTO Parag Agrawal assumerait ce rôle.

Agrawal a fait face à une controverse dans le passé et a dit un jour que Twitter ne devrait pas être « lié » par le premier amendement.

« Notre rôle n’est pas d’être lié par le premier amendement, mais notre rôle est de servir une conversation publique saine », a déclaré Agrawal lorsqu’on lui a demandé comment la plate-forme pouvait censurer la « désinformation » et continuer à promouvoir la liberté d’expression. Agrawal a ajouté que le rôle de Twitter est de « se concentrer moins sur la réflexion sur la liberté d’expression, mais sur la façon dont les temps ont changé ».

Les conservateurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant la nouvelle position d’Agrawal.

Le rédacteur en chef de Human Events, Jack Posobiec, a déclaré que « Jack Dorsey quittant Twitter est mauvais, mauvais, mauvais pour la liberté d’expression », ajoutant que « les réveils seront déclenchés maintenant ».

