Twitter vérifie à nouveau les gens. Voici comment obtenir une coche bleue.

Twitter redonne enfin ces coches bleues tant convoitées. Et cette fois, il est dit qu’il sera plus clair de savoir qui peut être vérifié et qui ne le peut pas.

Plus de trois ans après avoir interrompu les vérifications de profil au milieu d’une réaction violente pour les avoir distribuées à des suprémacistes blancs, Twitter a réorganisé et relancé son processus de vérification. À partir de jeudi, les utilisateurs de Twitter du monde entier peuvent demander une vérification dans l’application Twitter, conformément à un ensemble de directives mis à jour que la société a publié en décembre 2020. Twitter vérifiera les comptes de «grand intérêt public» en marquant leur profil avec un bouclier bleu et en vérifiant icône.

Dans le même temps, Twitter annulera également, au cas par cas, les comptes qui enfreignent ses règles.

«Le déploiement de l’application d’aujourd’hui marque la prochaine étape dans nos plans pour donner plus de transparence, de crédibilité et de clarté à la vérification sur Twitter», lit-on dans un article de blog publié jeudi matin.

Le nouveau processus crée un système plus public permettant aux gens d’être vérifiés sur Twitter, qui est une forme importante de monnaie sociale pour les stars de la culture pop, les journalistes et les dirigeants mondiaux. Actuellement, plus de 360 ​​000 personnes sont vérifiées sur Twitter. Bien que l’entreprise ne dise pas combien de personnes elle s’attend à postuler, elle recevra probablement un déluge de candidatures. Voici ce que nous savons sur la façon dont Twitter décidera qui sera vérifié – et quelques complications potentielles pour son nouveau processus.

Qui peut se qualifier et comment puis-je m’inscrire?

Pour être éligible à la vérification, vous devez appartenir à l’une des six catégories suivantes:

Gouvernement Entreprises, marques et organisations Organisations de presse et journalistes Divertissement Sports et jeux Activistes, organisateurs et autres personnes influentes

Vous devrez également avoir un nom et une image de profil, et donner à Twitter une adresse e-mail ou un numéro de téléphone confirmés pour prouver que vous êtes qui vous prétendez être. Il faut également que vous vous conformiez aux règles de Twitter, qui incluent des restrictions sur les discours de haine et les contenus menaçants.

Tout le monde peut s’inscrire pour devenir vérifié sur Twitter dans l’onglet Paramètres des comptes de l’application. Une fois que vous avez soumis votre demande, Twitter dit qu’il vous donnera une réponse dans quelques jours, ou jusqu’à quelques mois, selon la file d’attente. Si la vérification vous est refusée, vous pouvez présenter une nouvelle demande après 30 jours.

Les personnes déjà vérifiées n’ont pas besoin de présenter une nouvelle demande.

Pour chaque catégorie, Twitter a des critères spécifiques qui déterminent l’éligibilité. Par exemple, si vous êtes journaliste, vous devez appartenir à ce que Twitter considère comme une «salle de rédaction éligible» ou, si vous êtes un pigiste, prouver que vous avez au moins trois signatures dans des publications éligibles au cours des six derniers mois.

Twitter a annoncé son intention d’ajouter également des catégories pour les universitaires, les scientifiques et les chefs religieux au cours de l’année prochaine.

Bien que ces groupes ajoutent une certaine structure au processus de vérification, il reste encore beaucoup de marge de manœuvre. Par exemple, si vous pouvez prouver que vous avez lancé un «hashtag ou mouvement» qui «capte un grand volume de conversations», vous pouvez faire valoir que vous appartenez au groupe «activistes, organisateurs et autres personnes influentes».

Mais à quel moment un activiste en plein essor atteint-il la limite pour influencer un «volume de conversation» suffisamment important? Qu’en est-il d’un créateur de meme viral dont on ne parle pas dans les médias traditionnels?

Twitter a déclaré qu’il élargissait une équipe d’examinateurs humains qui détermineront qui répond aux critères d’éligibilité pour la vérification.

À quoi ressemblera le nouveau formulaire de vérification de Twitter.

Une autre grande question concerne la mesure dans laquelle Twitter limitera strictement les personnes qui répondent aux critères d’influence – mais qui ont enfreint les règles de Twitter qui interdisent le contenu qui promeut le discours de haine, la violence ou la désinformation sur la santé.

Lors d’un appel de presse avec des journalistes, les chefs de produit Twitter ont refusé de partager des détails sur la manière dont ils prévoyaient d’appliquer cette partie du processus de vérification, affirmant qu’ils détermineraient l’éligibilité des règles au cas par cas. La société a déclaré qu’elle intensifierait également ses efforts pour révoquer la vérification des comptes qui enfreignent les règles de Twitter – y compris les politiciens. Dans le passé, Twitter a exempté des politiciens comme l’ancien président Donald Trump de ses règles normales lorsqu’il a déterminé que ces tweets étaient dignes d’intérêt et dans l’intérêt public.

Certaines des décisions de vérification passées de Twitter ont été extrêmement controversées. En 2017, la société a été critiquée pour avoir donné une coche bleue à Jason Kessler, l’organisateur du rassemblement nationaliste blanc meurtrier «Unite the Right» à Charlottesville, en Virginie. Cela a suscité de nombreuses critiques sur Twitter. Peu de temps après, la société a retiré la vérification de Kessler, du nationaliste blanc Richard Spencer et d’une poignée d’autres extrémistes, et a annoncé qu’elle suspendait tout son processus pour repenser sa politique en la matière. Depuis lors, la société affirme avoir toujours vérifié certains comptes hautement prioritaires tels que des experts de la santé pendant la pandémie de Covid-19 et des politiciens se présentant aux élections – mais elle n’a pas eu de processus normalisé.

En novembre 2020, Twitter a partagé un projet de politique pour un nouveau processus de vérification et a demandé les commentaires du public sur la question. L’entreprise a reçu 22 000 réponses au sondage en deux semaines. Ce volume montre à quel point les gens se soucient de ce processus – et pour une bonne raison.

Les politiciens qui se présentent au Congrès ont fait valoir qu’ils étaient moins éligibles sans coche. Les journalistes l’utilisent pour montrer à leurs abonnés qu’ils sont des sources d’information crédibles. Et les influenceurs utilisent la vérification comme symbole de statut pour obtenir des offres promotionnelles.

En raison du nombre élevé de politiciens en particulier qui utilisent Twitter, la plate-forme attire également un examen politique sur qui Twitter décide que c’est vérifié ou non, et des accusations inévitables selon lesquelles Twitter favorise certaines personnes ou certains partis par rapport à d’autres.

Bien que la décision de Twitter de mettre en place un processus de vérification standard soit un pas dans la bonne direction pour la transparence, nous verrons probablement beaucoup de débats sur l’application de ces règles dans les mois à venir.