Twitter veut améliorer les messages directs de l’application et pour ce faire, il a acheté Quill | La technologie

Le départ de Jack Dorsey a entraîné une série de changements sur Twitter que personne n’avait prévu, le rachat de Quill fait partie de ces changements et viendrait améliorer les messages privés.

Twitter subit une série de changements soudains en très peu de temps. Ces dernières semaines, une série d’événements se sont produits qui ont conduit le réseau social du petit oiseau bleu à un changement important en termes de personne représentative qui est présente depuis le début du réseau social.

Oui, nous parlons du départ de Jack Dorsey en tant que PDG de l’entreprise et de l’arrivée d’un remplaçant qui, dès son arrivée sur Twitter, a modifié une série de politiques visant à améliorer la sécurité des utilisateurs et leur vie privée. au moment de l’utilisation de l’application. Bien sûr, il semble que les changements ne s’arrêteront pas là.

Le dernier en date est que, désormais, l’application s’intéresse à l’amélioration de la manière dont les utilisateurs échangent des messages privés. Oui, les soi-disant MD. Ces messages, contrairement aux tweets, sont faits en privé et forment un chat très similaire à celui que l’on peut trouver sur WhatsApp ou Telegram.

Ce qui se passe, c’est qu’ils sont extrêmement rudimentaires et, c’est que, tant l’interface que la manière dont ils sont envoyés et reçus laissent beaucoup à désirer. C’est pourquoi maintenant l’intérêt de Twitter est de changer cela et il l’a fait avec l’acquisition de Quill. Cette plateforme a une certaine ressemblance avec Slack.

. @ Ludwig et son équipe talentueuse ont conçu Quill comme un moyen plus frais et plus délibéré de communiquer. Nous apportons leur expérience et leur créativité à Twitter alors que nous travaillons à faire des outils de messagerie comme les DM un moyen plus utile et plus expressif que les gens puissent avoir des conversations sur le service. – Nick Caldwell🔪🧼 (@nickcald) 7 décembre 2021

Dans la déclaration qui a été faite sur Twitter lui-même, il est dit que l’acquisition serait favorisée par l’intention de créer une nouvelle façon de gérer ces messages privés. Le bois de chauffage est sur le gril, il ne reste plus qu’à attendre le moment où ceux sur Twitter décident d’apporter ces changements.

Le plus sûr est que les changements n’arrivent pas du jour au lendemain, en fait, il est plus que probable que nous devrons attendre un temps prudent pour savoir comment Quill est mis en œuvre lors de l’envoi et de la réception de messages. Bien sûr, nous serons attentifs à tout vous dire de première main.