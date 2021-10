Twitter veut détourner vos conversations de tweet avec des publicités contextuelles

Twitter a pris des mesures pour donner aux créateurs plus de moyens de monétiser leur contenu, et la dernière mesure pourrait être le moyen le plus simple de le faire.

Jeudi, le responsable des revenus et des produits de Twitter, Bruce Falck, a annoncé que la plate-forme testait un nouvel endroit pour mettre des publicités ; claquer dab au milieu de votre conversation. Selon Falck, les publicités peuvent apparaître après la première, la troisième ou la huitième réponse dans un fil de conversation tweet.

À partir d’aujourd’hui, nous essayons quelque chose de différent et testons un nouveau format d’annonce dans les conversations Tweet. Si vous faites partie de ce test (qui est global ; sur iOS et Android uniquement), vous verrez des publicités après la première, la troisième ou la huitième réponse sous un Tweet. ️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp — bruce.falck() 🦗 (@boo) 13 octobre 2021

Les aspects du nouveau format sont encore en cours d’élaboration, de la fréquence et du placement des annonces à leur mise en page. Les publicités peuvent également être contextuellement pertinentes par rapport au fil de discussion sur lequel elles sont diffusées, de sorte qu’elles ne seront pas complètement déplacées.

Falck dit que mettre des publicités dans des fils de discussion peut non seulement être une excellente opportunité pour les sociétés de publicité, mais pourrait également bénéficier aux créateurs. Il n’a pas donné beaucoup de détails à ce sujet, mais a déclaré que les créateurs devront probablement s’inscrire pour obtenir une réduction des revenus publicitaires. Il est probable que cela ne profitera qu’aux utilisateurs qui répondent à certains critères, cependant, à ce stade, Twitter « travaille toujours à travers tout cela ».

L’expérience se déroulera dans le monde entier au cours des prochains mois, et certains utilisateurs d’iOS et des meilleurs téléphones Android pourraient commencer à le voir dès aujourd’hui. Cela dit, Twitter peut choisir de ne pas poursuivre le nouveau format en fonction de la réussite des tests.

