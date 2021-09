Twitter veut éliminer complètement la haine de son réseau social et pour ce faire, il a créé Safe Mode | La technologie

La nouveauté de Twitter pour empêcher la haine sur sa plate-forme est un moyen qui permet d’identifier les utilisateurs qui utilisent un langage haineux ou nuisible afin de les bloquer.

Twitter est le réseau social de la liberté et cela a poussé nombre de ses utilisateurs à se cacher derrière de faux profils afin d’avoir un comportement inapproprié. Il est difficile de naviguer sur Twitter sans rencontrer d’insultes ou de discussions obscènes.

Et, c’est que, il est de plus en plus courant de voir des commentaires blessants et des gens agir de manière toxique. Les réseaux sociaux tentent depuis plusieurs années d’adopter des mesures pour éviter que tous ces comportements ne perdurent dans le temps.

Présentation du mode de sécurité. Une nouvelle façon de limiter les interactions indésirables sur Twitter. pic.twitter.com/xa5Ot2TVhF – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 1er septembre 2021

La dernière chose que Twitter a faite est d’ajouter un nouveau mode qui, logiquement, s’appelle le mode sans échec. Cette nouvelle façon d’utiliser le réseau social de Jack Dorsey vise à créer une expérience fluide sur le réseau social et à contourner tout utilisateur qui n’a pas cette intention.

Le mode sans échec ne va pas avec des demi-mesures, il permettra de bloquer temporairement les comptes qui utilisent un langage classé comme nuisible. Peu de choses ont été précisées sur les détails de ce type de langage.

Nous testerons le mode sécurisé avec un petit groupe de personnes sur Twitter dans les mois à venir et élargirons le pool de bêta-testeurs, au fur et à mesure que nous recevrons des commentaires. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et rendez-vous sur notre blog pour en savoir plus sur le mode sécurisé. Https://t.co/ul8gsDMVIg – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 1er septembre 2021

Ce qui est clair, c’est que Twitter prend de plus en plus au sérieux la toxicité de sa plateforme. Twitter a programmé l’algorithme de contrôle de manière à pouvoir identifier les interactions entre amis ou connaissances qui utilisent un langage de ce style.

Ceci est fait afin d’éviter les verrouillages de compte inutiles qui ne présentent aucun danger pour le réseau social. Le nouveau mode Twitter n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, pour le moment seul un petit groupe va essayer cette nouvelle fonctionnalité.

Afin de tester le mode sans échec de Twitter, l’une des exigences est d’avoir l’application en anglais. Nous espérons que ce mode aura suffisamment de retours et de développements pour être lancé pour tout le monde.