Twitter veut que vous réfléchissiez avant de publier des commentaires offensants | La technologie

La nouvelle fonctionnalité de Twitter veut que le réseau social soit un espace plus sûr pour tout le monde, elle le fera en utilisant des algorithmes qui détectent les commentaires offensants avant leur publication.

Maintenir une conversation cordiale et correcte sur Twitter est presque impossible, tout finit par s’aggraver et les mauvaises phrases sortent d’elles-mêmes. Cela peut être dû à la chaleur du moment, à l’adrénaline générée par le corps dans ces situations, ou même parce que nous sommes incapables de concevoir un autre type de réponse. C’est, dans ces moments-là, que le pire ou le meilleur de l’être humain germe.

Beaucoup sont capables de s’arrêter un instant et de reconsidérer d’un point de vue stoïque si cette réponse mène à une bonne fin, mais beaucoup d’autres ne sont pas en mesure de le faire et c’est là que la nouvelle fonctionnalité Twitter entre en jeu. Dans le but de créer un réseau social convivial, l’application demandera désormais aux utilisateurs s’ils souhaitent envoyer certaines réponses.

Twitter vise à créer des moments d’inflexion, des secondes au cours desquelles l’utilisateur est capable de repenser ce qu’il a écrit et de se rendre compte si ce qu’il va dire peut être blessant. Toute cette fonctionnalité est basée sur des algorithmes qui tentent de comprendre ce que les utilisateurs écrivent, car les insultes ne sont pas toujours directes.

En fait, Twitter teste cette fonctionnalité depuis un certain temps et ils ont obtenu des données intéressantes sur le comportement des utilisateurs. En utilisant ces astuces psychologiques, ils ont réussi, selon leurs propres données, à ce que 34% des personnes qui avaient écrit des insultes revoient l’écriture pour décider d’envoyer ou non le commentaire. Parmi ce groupe de personnes, 11% ont décidé de ne pas faire ces commentaires.

De plus, selon les statistiques de Twitter, les groupes de personnes qui ont décidé de se comporter plus tard étaient beaucoup plus sensibles aux commentaires offensants. En tenant compte de ces données, ce réseau social a fait en sorte d’améliorer le système d’algorithmes pour être en mesure de détecter plus efficacement toutes sortes de commentaires offensants.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui que tous les community managers demandent: vous ne pourrez pas encore éditer les tweets.

Twitter peut être un endroit plus sûr pour tout le monde à l’avenir, mais en attendant et grâce à cette caractéristique, l’expression «l’homme est un loup pour l’homme» est peut-être un peu moins vraie.