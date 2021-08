Twitter veut que vous trouviez des failles dans son algorithme et vous paiera pour cela | La technologie

in

Twitter sollicite l’aide des utilisateurs pour trouver des bogues et des erreurs dans son algorithme. Bien sûr, il ne cherche pas d’aide altruiste. Ce que le réseau social a fait, c’est de lancer un défi avec des prix en espèces pour les utilisateurs qui parviennent à trouver et à démontrer ces erreurs.

Le réseau social de Jack Dorsey subit depuis plusieurs semaines des changements majeurs dans son fonctionnement. Ils ont introduit des améliorations lors de l’utilisation de ce réseau social et ont également annoncé que les fonctionnalités qui ont été présentées disparaîtront à l’avenir.

Oui, ce dernier fait référence aux Flottes. Et, est-ce que Twitter a annoncé il y a quelques semaines que ce type de contenu n’avait aucune raison d’être au sein du réseau social et que, en raison de sa mauvaise réception, ils ont dit de ramasser le câble et d’éliminer cette fonctionnalité.

Il y aura plus de changements sur Twitter, mais aucun ne sera celui demandé par tous les community managers : les tweets ne peuvent pas encore être modifiés.

La dernière chose que le réseau social a annoncée a plus à voir avec son fonctionnement. Twitter veut que les utilisateurs puissent trouver des failles dans son algorithme, on parle d’erreurs dans les lignes de code.

Ce que Twitter cherche, c’est à éliminer les désagréments culturels et sociaux au sein de son réseau social. Par le passé, la plate-forme du petit oiseau a fait l’objet de plusieurs controverses dont l’objectif principal était de savoir pourquoi dans une succession d’images, le découpage privilégiait le visage des blancs au détriment des noirs.

Twitter veut mettre fin à ce genre de problèmes dans son algorithme et il veut le faire avec l’aide des utilisateurs. La manière dont vous souhaitez impliquer les personnes qui utilisent le réseau social est à travers un concours que vous avez organisé et dont les prix sont en espèces.

Les personnes intéressées à participer à ce concours doivent s’inscrire au lien suivant : Hackerone. Bien sûr, tout n’est pas si facile. Pour que Twitter prenne en compte qu’une erreur est réelle, les participants doivent proposer une méthodologie qui supporte l’erreur.

Les prix sont les suivants : Première place : 3 500 $. Deuxième place : 1 000 $. Troisième place : 500 $. Le plus innovant : 1 000 $. Erreur la plus répandue : 1 000 $.

Twitter prend ses défauts d’algorithme au sérieux et ce concours en est la preuve. Vous ne recherchez pas un type d’erreur spécifique, mais ce que vous voulez, c’est trouver les problèmes lors de l’affichage de différents contenus créés par les utilisateurs.

Les prix sont en dollars, bien que n’importe quel utilisateur dans le monde puisse participer au défi. La date d’annonce des gagnants est le 8 août lors de l’atelier DEF CON AI Village.