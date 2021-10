Twitter veut réduire la haine, il vous avertira lorsque vous entrez dans une conversation controversée

Nouvelles connexes

Twitter est déterminé à être un réseau social avec un environnement sain, une plateforme où la haine n’est pas encouragée. En Espagne, certaines mesures ont déjà été vues à cet égard, mais le réseau social présente une nouvelle fonction dans les tests qui avertit l’utilisateur lorsqu’il va entrer dans une conversation controversée.

En même temps que Facebook est accusé de fomenter la division et d’affaiblir la démocratie pour multiplier les interactions, Twitter se positionne comme un réseau social plus soucieux de la santé de ses utilisateurs avec ces mesures.

Le réseau social de l’oiseau bleu à l’épreuve La tête haute, publicités visant à calmer les tweeters et de faire appel à un traitement plus respectueux face à des conversations qui « peuvent être houleuses ou intenses ». « Communiquer avec respect rend Twitter meilleur », disent-ils.

Tweetez avec respect

Les discussions, les insultes et les messages haineux font partie du quotidien sur la plupart des réseaux sociaux. Twitch, une plate-forme de contenu en streaming, a récemment pris des mesures à ce sujet. Twitter est également préoccupé depuis longtemps par ces comportements.

Vous avez toujours voulu connaître l’ambiance d’une conversation avant de vous joindre à vous ? Nous testons des invites sur Android et iOS qui vous préviennent si la conversation que vous êtes sur le point d’entrer pourrait devenir chaude ou intense.

Il s’agit d’un travail en cours alors que nous apprenons à mieux soutenir une conversation saine. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1 – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 6 octobre 2021

Ces derniers mois, le réseau social de l’oiseau a présenté plusieurs mesures pour protéger ses utilisateurs du harcèlement dont peuvent être victimes sur sa plateforme. Cependant, on lui a également demandé prendre des mesures pour éradiquer la haine. Cette nouvelle fonction irait dans ce sens. Chaque fois qu’un tweeter entre dans un fil ou une conversation où il y a une tension ou une controverse, un message apparaîtra pour avertir de ce danger. L’avis comprend quelques des conseils qui appellent à la paix et au respect entre les personnes telles que « prenons soin les uns des autres » ou « découvrir de nouvelles perspectives peut renforcer les vôtres ».

De cette façon, Twitter vise à calmer les esprits au sein de son réseau social et à éduquer ses utilisateurs à un traitement plus respectueux, plus apaisé. La nouvelle fonctionnalité est en cours de test et il n’atteindra que quelques utilisateurs. Si les résultats de cette phase de test sont positifs, Twitter pourrait envisager de la lancer dans le reste du monde.

Mesures contre la haine

Un autre conseil que le réseau social donnerait dans l’avis est que « vérifier les faits aide tout le monde ». Par là ils entendent fausses nouvelles et messages de désinformation qui circulent sur internet et sont devenus un problème, surtout cette dernière année avec la pandémie.

Twitter a déjà pris des mesures contre ce faux contenu, bloquant les comptes qui faisaient la promotion de la désinformation et appliquant un avertissement quand cela était prévu retweeter sans lire le contenu d’une actualité. Avant de partager, Twitter recommande d’entrer pour lire le texte intégral et de ne pas se laisser emporter par le titre.

D’autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram ont également pris certaines mesures à cet égard, bien que le problème de la haine sur Internet vienne de loin et que nombre de ces mesures ne semblent pas suffire à enrayer la tendance.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent