Twitter veut transformer la page Explorer en un autre clone de TikTok

Twitter est la dernière application à essayer de tirer parti de la popularité de TikTok, avec une nouvelle interface simplifiée qui met l’accent sur un tweet ou une vidéo à la fois au lieu d’afficher un fil d’actualité encombré.

Bien que le tweet n’explique pas vraiment comment cela fonctionne, il semble être un flux à défilement vertical où chaque tweet remplit l’écran, vous permettant de les parcourir un par un. Il n’est pas clair dans cet exemple si Explore se concentrera sur les tweets vidéo / GIF, ou si vous verrez également des tweets textuels normaux.

*vérifie l’onglet Explorer* S’il a l’air différent, alors vous êtes dans notre dernier test : une nouvelle expérience Explorer pour vous aider à découvrir le meilleur contenu tendance. Disponible dans certains pays pour certains d’entre vous qui utilisent Twitter en anglais sur Android et iOS. pic.twitter.com/PGQwMT8r8B – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 8 décembre 2021

Cela ressemble au moins à TikTok. Le texte Twitter Explore occupe beaucoup moins d’écran et manque certaines des options de création et de vidéo TikTok, ainsi que les métadonnées TikTok que vous obtenez sur une vidéo. Mais il se différencie au moins d’un fil Twitter typique, de sorte que certains fans de TikTok pourraient trouver le format de navigation confortablement familier.

La version bêta de Twitter Explore est désormais disponible sur certains téléphones iOS et Android dans les territoires anglophones, mais nous ne connaissons pas la portée ou les critères pour la recevoir. Aucun membre de notre personnel ne l’a encore reçu, même s’il pourrait arriver bientôt.

Twitter a commencé à tester des vidéos et des photos bord à bord sur ses applications il y a quelques mois, rendant le multimédia beaucoup plus facile à voir avec plus d’espace horizontal. Désormais, Twitter souhaite diffuser du contenu sur l’ensemble du téléphone, ce qui semble être une progression naturelle.

Il s’agit de l’une des premières nouvelles initiatives lancées sur Twitter depuis que Jack Dorsey a quitté ses fonctions de PDG, remplacé par le CTO Parag Agarwal. Cette nouvelle mise à jour devait être en préparation pendant le mandat de Dorsey, mais nous pourrions théoriquement commencer à voir des changements fondamentaux dans l’interface utilisateur et les politiques de Twitter à partir de l’année prochaine.

