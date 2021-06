Twitter vous aidera à annuler un tweet, moyennant des frais

Twitter fonctionne sur l’option d’annulation des tweets publiés 1:05

(CNN Affaires) – Twitter ne cède pas encore aux demandes des utilisateurs pour un bouton « modifier », mais il propose quelque chose de similaire : une option « non-tweet » dans le cadre de son nouveau service d’abonnement, Twitter Blue, qui fait ses débuts au Canada et en Australie jeudi. .

Le service de base restera gratuit, mais moyennant un abonnement mensuel, les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités spéciales qui, selon Twitter, feront passer l’expérience de la plate-forme “au niveau supérieur”.

En quoi consiste?

La fonction “Annuler le tweet” permet aux utilisateurs de prévisualiser un tweet et de définir une minuterie qui dure jusqu’à 30 secondes avant sa publication afin que vous ayez la possibilité de le corriger ou de le repenser.

Une autre fonctionnalité est les dossiers de signets, qui aident les utilisateurs à organiser les tweets enregistrés.

Les abonnés Twitter Blue bénéficient également du mode lecture, qui convertit les longs fils Twitter en texte consolidé pour une lecture facile.

Les autres fonctionnalités de Twitter Blue incluent la possibilité de modifier la couleur et l’apparence de l’icône de l’application Twitter au sein de l’application. Les abonnés ont également accès à une équipe de support client dédiée.

Recherche de revenu

Twitter est gratuit depuis sa création il y a 15 ans et dépend des revenus publicitaires.

Mais à mesure que le marché de la publicité devient de plus en plus compétitif et compliqué, les entreprises de technologie et de médias ont cherché à gagner de l’argent directement auprès de leurs utilisateurs.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré en juillet 2020 que son entreprise explorait les abonnements comme une “nouvelle source de revenus”.

Le produit est en cours de fabrication depuis longtemps. La chercheuse Jane Manchun Wong a découvert certaines des fonctionnalités du service plus tôt cette année et a spécifiquement tweeté à propos de Twitter Blue le mois dernier.

Les listes de la boutique d’applications de Twitter ont également été récemment mises à jour pour inclure Twitter Blue en tant qu’achat intégré.

Twitter Blue coûte 3,49 $ CAD (2,88 $ USD) ou 4,49 $ AUD par mois.

Nouveaux développements

Twitter a déclaré dans un article de blog que ce lancement est une “phase initiale” pour “acquérir une meilleure compréhension” de ce que veulent les utilisateurs de Twitter.

“Nous écouterons les commentaires et créerons encore plus de fonctionnalités et d’avantages pour nos abonnés au fil du temps”, lit-on dans le blog.

Twitter a travaillé sur d’autres produits de paiement. Le mois dernier, Twitter a acquis Scroll, une startup qui offrait une visualisation sans publicité de sites d’actualités moyennant un abonnement mensuel.

Plus tôt cette semaine, Twitter a annoncé un partenariat avec le journaliste climatique et météorologue Eric Holthaus on Tomorrow, présenté comme un service d’information météorologique local, Tomorrow inclura également des rapports publiés dans Revue, un bulletin d’information que Twitter a acquis en janvier.