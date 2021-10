Twitter vous permet déjà d’éliminer les abonnés que vous trouvez ennuyeux | La technologie

Maintenant, vous pouvez éliminer les abonnés que vous avez sur Twitter et qui sont ennuyeux à leur insu, afin d’éviter les commentaires ou d’être au courant de ce que vous écrivez sur le réseau social.

Twitter est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés du moment. Au cours de la dernière année, nous avons vu comment il a essayé de se renouveler en intégrant différentes fonctionnalités et fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur.

Certaines de ces fonctionnalités n’ont pas fini de fonctionner et ont dû les supprimer, l’exemple clair est le cas des flottes. Ces courtes histoires dans le plus pur style Instagram n’ont pas été diffusées sur Twitter et elles ont été supprimées après une courte période de temps..

Bien entendu, Twitter mise également sur une série de fonctionnalités qui visent à améliorer la qualité du réseau social. La nouveauté est une fonctionnalité qui vous permettra de supprimer des abonnés sans qu’ils le sachent et, ainsi, les empêcher d’être ennuyeux.

L’annonce de cette fonctionnalité n’est pas nouvelle, Twitter a déjà flirté avec l’idée il y a quelques mois et quelques chanceux ont pu y accéder plus tôt. La nouveauté est qu’il a passé tous les filtres et est désormais accessible à tous.

La façon dont cela fonctionne est assez simple, bien qu’elle ait un inconvénient et qu’elle ne puisse être utilisée qu’à partir de la version Web de Twitter. N’apparaissons pas dans les options de l’application mobile pour Android et iOS.

Étant clair que cela ne fonctionne que sur le Web, il vous suffit d’aller sur notre profil, de rechercher dans la liste des abonnés l’utilisateur ou les utilisateurs que nous ne voulons pas continuer à faire partie de notre communauté et de cocher l’option pour supprimer un disciple.

Les étapes sont claires, mais le plus amusant est que cette personne pourra nous suivre si elle le souhaite et pourra continuer à interagir avec ce que nous téléchargeons ou commentons sur Twitter. Avoir supprimé cet abonné ne signifie pas que nous l’avons bloqué.

La vérité est que la fonctionnalité est intéressante et constitue un moyen simple de se débarrasser des gros utilisateurs sans les bloquer, bien qu’il soit préférable de combiner cette fonctionnalité avec la possibilité de faire taire la personne qui est ennuyeuse.