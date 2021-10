Twitter vous permet désormais de « bloquer en douceur » les abonnés, voici ce que cela signifie

C’est un peu plus simple que la méthode précédente de blocage et de déblocage sur Twitter. (Photo : Twitter)

Twitter: Une nouvelle fonctionnalité de Twitter permettra aux utilisateurs de « bloquer en douceur » les abonnés qu’ils ne souhaitent plus avoir. La plate-forme de microblogging déploie une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs sur le Web de supprimer un abonné sans avoir à le bloquer, ce qui signifie qu’ils pourraient le bloquer en douceur. Fondamentalement, un bloc logiciel permettrait toujours à l’autre utilisateur de voir vos tweets et de vous envoyer des messages directs, mais il ne pourrait plus voir vos tweets dans son flux. Il s’agit essentiellement de revenir à l’étape où l’autre utilisateur ne vous a jamais suivi.

Pour bloquer en douceur n’importe quel abonné Twitter, il vous suffit d’aller sur votre profil et de cliquer sur abonnés. Là, localisez le suiveur que vous souhaitez bloquer en douceur. À côté de leur nom, vous verrez un menu à trois points. Cliquez sur ce menu et vous verrez l’option pour supprimer le suiveur. L’abonné que vous choisissez de supprimer ne sera pas informé de votre décision.

Cependant, il est important de se rappeler que si vous bloquez un abonné, c’est-à-dire le supprimez de vos abonnés, ils peuvent toujours vous suivre à nouveau s’ils le souhaitent.

Cette fonctionnalité peut être utile dans les cas où les utilisateurs ne souhaitent pas bloquer complètement un autre utilisateur, mais veulent de l’espace de leur part, et c’est un peu plus simple que la méthode précédente de blocage et de déblocage sur Twitter. Auparavant, une fois qu’un utilisateur bloquait quelqu’un, il devait accéder à ses paramètres et trouver sa liste de blocage pour débloquer l’autre utilisateur s’il décidait de revenir sur sa décision.

Cette fonctionnalité peut être considérée comme l’une des nombreuses mesures prises par la plate-forme de microblogging pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont ils utilisent et expérimentent le site, en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre le harcèlement et les abus – quelque chose qui devient malheureusement de plus en plus courant sur les réseaux sociaux. plateforme médiatique.

