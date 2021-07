Twitter vous permet désormais de changer l’audience de votre twit lorsque vous l’avez déjà publié

14/07/2021 à 11h46 CEST

Au cours de l’année écoulée, Twitter a introduit quelques changements qui ont permis de comprendre plus facilement comment répondre aux tweets et la gestion de qui peut y répondre. Maintenant, l’équipe de développement ajoute une nouvelle fonctionnalité qui fournira un moyen de s’assurer que votre réponse est propre et sécurisée dans un monde de plus en plus global. toxique.

Le réseau social maintenant vous permet de changer qui peut répondre à vos tweets même après leur envoi. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton points de suspension dans le coin supérieur droit de votre message et de choisir l’option qui dit “Changer qui peut répondre”.

En août de l’année dernière, la société a tiré sa fonction de limitation de réponse de la phase expérimentale et a donné accès à tous les utilisateurs. Ce lancement vous a donné la possibilité de choisir qui peut répondre à vos messages (tout le monde, les personnes que vous suivez ou les personnes que vous mentionnez) avant de les envoyer. Cet ajout fournira encore plus de contrôle sur la discussion qui se déroule dans la section des réponses. Surtout, si le twit devient trop viral.

La nouvelle fonctionnalité est probablement faire partie des efforts de la plateforme pour « améliorer la santé des conversations publiques“, dont le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a précédemment déclaré que c’était l’objectif de son entreprise. Comme vous l’avez peut-être imaginé, cela pourrait limiter les comportements toxiques rencontrés par les utilisateurs sur la plate-forme.