Twitter vous permet désormais de publier des images en taille réelle sur Android et iPhone

Les modifications ont été apportées à l'application sur les plates-formes iOS et Android où les images apparaîtront dans leur rapport hauteur / largeur d'origine.

Dans le récent changement, Twitter a travaillé à l’amélioration de la fonctionnalité d’image de la plate-forme afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Jusqu’à présent, tout le monde sur Twitter a regardé une image recadrée sur Twitter lorsqu’une image est tweetée. Afin de visualiser l’image, les utilisateurs devaient cliquer sur l’image pour l’afficher dans son ensemble. Cependant, la nouvelle modification permettra aux utilisateurs de l’afficher entièrement sur une chronologie.

Cela signifie que la prochaine fois que quelqu’un tweete une image, il n’est pas nécessaire de cliquer sur l’image recadrée pour l’afficher car elle sera affichée dans son intégralité. Les modifications ont été apportées à l’application sur les plates-formes iOS et Android où les images apparaîtront dans leur rapport hauteur / largeur d’origine.

La société a tweeté cette annonce et a déclaré: «Aucun oiseau trop grand, aucune récolte trop courte. Présentation d’images plus grandes et de meilleure qualité sur iOS et Android, désormais accessibles à tous. » En réponse à une question concernant le rapport hauteur / largeur réel sur ce message, la société a informé que toutes les images avec des rapports hauteur / largeur 2: 1 et 3: 4 seront affichées dans leur intégralité. Auparavant, la société recadrait toutes les images qui n’étaient pas au format 16: 9 afin de maintenir l’uniformité dans la chronologie.

pas d’oiseau trop grand, pas de culture trop courte introduire des images plus grandes et de meilleure qualité sur iOS et Android, maintenant disponibles pour tout le monde pic.twitter.com/2buHfhfRAx – Twitter (@Twitter) 5 mai 2021

Twitter a lancé deux essais pour deux fonctionnalités en mars, y compris le test de recadrage. Selon les rapports, la société a déclaré que les images très hautes ou larges recevront toujours un recadrage centré, mais la société s’efforce également de les améliorer. L’idée est d’apporter des changements aux visuels qui apparaissent sur la chronologie Twitter. En mars, le directeur de la conception de la société, Dantley Davis, a déclaré: «Nous lançons un test à un petit groupe sur iOS et Android pour donner aux gens un aperçu précis de la façon dont leurs images apparaîtront lorsqu’ils twittent une photo.»

