Twitter vous permettra bientôt de personnaliser la barre de navigation de l’application

Twitter a récemment testé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour son application mobile, et les utilisateurs sont sur le point d’obtenir encore plus de nouvelles choses. La société travaille actuellement sur une option pour personnaliser la barre de navigation de l’application Twitter sur iOS et éventuellement Android.

Comme l’a révélé le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, connu pour partager des fonctionnalités cachées sur Twitter et d’autres réseaux sociaux, une nouvelle option trouvée dans l’application Twitter permettra aux utilisateurs de modifier les onglets de la barre de navigation.

La barre de navigation de l’application affiche par défaut les icônes Accueil, Recherche, Notifications et Messages. Cependant, avec de nouvelles fonctionnalités telles que les espaces et les communautés, la barre de navigation de Twitter est devenue un peu gonflée. Avec ce changement, encore en cours de développement, chacun pourra choisir les raccourcis les plus utiles pour y ajouter.

Paluzzi indique que les utilisateurs pourront personnaliser la barre de navigation avec deux à six éléments, l’icône Accueil étant obligatoire. Il y aura également des onglets pour accéder aux listes, aux signets, au profil et même à la monétisation.

La capture d’écran ci-dessous montre à quoi devrait ressembler la nouvelle option :

ℹ️ Vous ne pouvez pas avoir moins de deux onglets (Accueil + 1 onglet personnalisé) ni plus de cinq (Accueil + 5 onglets personnalisés). – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 26 octobre 2021

Malheureusement, la nouvelle option de personnalisation ne devrait pas être disponible pour tous les utilisateurs. Sur la base de ses découvertes, le chercheur d’applications pense que Twitter limitera la nouvelle fonctionnalité aux abonnés Twitter Blue – qui coûte 2,99 $ par mois et débloque des fonctionnalités supplémentaires dans l’application Twitter.

On ne sait pas quand la nouvelle option sera officiellement déployée pour les utilisateurs.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :