Twitter vous permettra de laisser les mentions d’une conversation

in

15/06/2021 à 11h46 CEST

Twitter cherche de nouvelles façons d’empêcher les types d'”attention non sollicitée” qui peuvent souvent entraîner du harcèlement. L’entreprise travaille en outils qui, une fois publiés, pourront aider les utilisateurs à empêcher les gens de nous mentionner sans utiliser le bouton de blocage ou de sourdine.

Twitter l’a décrit comme un “concept précoce” dont le but est d’apporter à Twitter la possibilité de sortir des mentions de conversation et contrôler qui peut vous identifier dans les futurs tweets. Cela peut être un problème, car cela peut générer une chambre d’écho dans laquelle votre cercle d’amis Twitter se referme encore plus.

C’est une fonctionnalité très similaire au détag sur Facebook, qui nous fera dissocier d’un tweet qui peut nous empêcher d’être tagués dans les réponses futures. La mesure pourrait également permettre à des utilisateurs spécifiques d’être bloqués des mentions à l’avenir sans avoir besoin de bloquer complètement leurs comptes.

Cela vous permettra de limiter les réponses aux tweets de la même manière que ce que vous voyez avec les autres fonctionnalités de Twitter. De plus, sortir des mentions permettra aux utilisateurs d’échapper à certaines dynamiques liées au harcèlement qui se produisent sur le réseau social.