Twitter vous permettra d’écouter de l’audio dans votre « timeline »

Twitter a introduit la fonctionnalité de carte audio qui permet aux utilisateurs d’appareils d’écouter de l’audio sur leur chronologie

(CNNMexico) – Le réseau social Twitter a ajouté la fonction de carte audio qui permet aux utilisateurs d’appareils iOS et Android d’écouter de l’audio directement sur leur timeline après un accord conclu avec la plateforme de streaming SoundCloud.

“Certains des musiciens et producteurs les plus influents partagent chaque jour du contenu audio via Twitter. Aujourd’hui, nous vous présentons une nouvelle façon de le vivre directement sur Twitter”, a rapporté le réseau social sur son blog officiel.

Les utilisateurs peuvent écouter l’audio en streaming et afficher les informations et l’art en plein écran ou les minimiser sans interrompre le contenu et continuer à naviguer dans l’application, a rapporté Twitter.

La fonction de carte audio est encore limitée et jusqu’à présent, elle ne peut être utilisée que par les partenaires SoundCloud. Cependant, le réseau prévoit de le rendre accessible à plus de personnes à l’avenir, “afin que beaucoup plus d’artistes et de créateurs puissent partager du contenu exclusif” avec des millions de personnes.

Les comptes qui peuvent actuellement partager de l’audio, tels que des podcasts, de la musique et d’autres types de contenu incluent la Maison Blanche (@WhiteHouse), la NASA (@NASA), le Washington Post (@washingtonpost), le groupe Coldplay (@ Coldplay) et David Guetta (@davidguetta), vous pouvez voir la liste complète ici.

Guetta a profité du lancement du nouveau long métrage jeudi pour partager son nouveau single Dangerous, qu’il interprète aux côtés de Sam Martin.

Le réseau social a rapporté que via @TwitterMusic ils annonceront les nouveaux comptes qui pourront utiliser la carte audio.

Plus d’actualités technologiques sur CNNMéxico.com