Twitter vous permettra d’écouter les Espaces même si vous n’êtes pas inscrit

Après avoir ouvert les Twitter Spaces à tous les utilisateurs du réseau social, cette section est désormais ouverte à tous. Tout le monde peut écouter une conférence audio même si je ne me suis pas connecté dans l’application, une nouveauté qui atteint l’Espagne et le reste des pays.

La mesure se heurte à des décisions antérieures prises par le réseau social pour limiter l’accès aux personnes disposant d’un compte. Or, il semble aujourd’hui que l’accès gratuit soit indispensable pour que les conférences Spaces touchent le plus grand nombre d’auditeurs, qu’ils soient inscrits ou non.

« Avez-vous des amis qui ne sont pas sur Twitter ? » commence ainsi l’annonce de cette nouvelle norme sur le réseau social. Avec ça je sais permet de partager des audios avec des personnes extérieures au réseau social et peut-être les encourager à se joindre.

Des espaces pour tous

Les hôtes et les auditeurs ont la possibilité de partager une salle audio en dehors des murs de Twitter. Avec un lien partagé (comme s’il s’agissait d’une page Web ou d’une vidéo YouTube), les personnes qui ils n’ont pas de profil dans ce réseau social, ils pourront accéder à la conférence.

vous n’avez pas d’amis sur Twitter ? c’est bizarre mais maintenant vous pouvez partager des liens directs vers vos espaces et ils peuvent écouter via le Web sans être connecté – Espaces (@TwitterSpaces) 4 novembre 2021

À partir du lien, vous pouvez accéder à la salle via le navigateur du téléphone mobile ou de l’ordinateur. Pas besoin de s’inscrire ou de s’identifier, mais ils ne pourront entendre que ce qui se dit lors de la conférence. Leur rôle sera celui d’auditeur, mais Engadget indique qu’ils pourraient également partager l’audio avec le lien avec d’autres personnes qui ne sont pas non plus sur Twitter.

Avec cette ouverture, le réseau social rend sa section de salles audio plus publique, un canal de communication qui sert de plus en plus à faire passer un message à plus de personnes à travers le monde.

L’espace Twitter s’agrandit

Spaces est né inspiré par le réseau social Clubhouse qui a eu un grand impact en 2020. Depuis sa création, Twitter a ajouté de nouvelles fonctionnalités dans le but d’intégrer tout le monde dans cette nouvelle tendance.

Récemment, la société a intégré des fonctions, telles que tweeter en direct tout en écoutant une conférence et pouvoir partager ce qui y est dit. Une mesure conçue pour que plus d’utilisateurs rejoignent l’émission en direct et qui serait conforme à cette dernière décision.

Les administrateurs ont également la possibilité de ajouter plus de participants qui veulent apporter leur opinion à la conversation. Bien que si vous n’avez pas de profil Twitter, il n’est pas possible de collaborer à ce niveau.

