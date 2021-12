Twitter vs Trump : le conflit continue

12/12/2021 à 11:51 CET

Twitter lutte contre le procès de l’ancien président Trump pour son interdiction de la plate-forme. Twitter a demandé à un juge de rejeter l’action en justice car elle déformerait et menacerait les droits à la liberté d’expression du premier amendement de l’entreprise. Le réseau social a souligné qu’il s’agissait d’une entreprise privée qui n’est pas tenue de publier un discours qu’elle n’aime pas, et que Trump a violé à plusieurs reprises les règles qu’il a acceptées lorsqu’il a décidé d’utiliser le service. Une abrogation forcée de l’interdiction remettrait en cause « les principes fondamentaux du droit constitutionnel », a expliqué Twitter.

En outre, Twitter a fait valoir que sa décision était liée à des préoccupations publiques fondamentales, notamment des menaces à une transition pacifique à la Maison Blanche, ainsi que des déclarations qui pourraient encourager « plus de violence ». La société a simplement signalé que les tweets de Trump étaient trompeurs à l’approche de l’assaut du 6 janvier contre le Capitole, mais les a interdits après avoir poursuivi dans cette voie.. De plus, le

Le conseil principal de l’accusation, John Coale, a fait valoir que Twitter est un « acteur étatique », puisque l’article 230 de la Communications Decency Act est censé être équivalent à une subvention qui vous oblige à honorer le premier amendement de la Constitution des États-Unis comme le fait le gouvernement. Cependant, le Le ministère de la Justice de Biden s’est opposé à cette interprétation dans un dossier judiciaire, déclarant que l’article 230 est uniquement destiné à protéger contre la responsabilité., de ne pas réguler le discours des fonctionnaires comme l’ancien président.