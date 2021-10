Twix Halloween Ad propose zéro bonbon et beaucoup de propagande trans pour les enfants

Le fabricant de barres de chocolat Mars, Inc., embrasse définitivement la chair de poule de la saison d’Halloween. Dans sa dernière publicité Twix – qui n’a pratiquement rien à voir avec le chocolat – la société de bonbons a présenté une courte histoire sur un enfant de six ans qui se travestit, dans le but de promouvoir davantage de transgenres et d’absurdités sexistes.

Doux, hein ?

Dans l’annonce, qui est suffisamment sur le thème d’Halloween pour la saison, un petit garçon vêtu d’une robe ouvre la porte pour accueillir sa baby-sitter pour la soirée. De façon festive, la baby-sitter du garçon se trouve être une sorcière.

Twix a sponsorisé cette publicité d’Halloween pic.twitter.com/BqrfcmGhHY – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 27 octobre 2021

Il lui ferme d’abord la porte en lui disant qu’il n’a pas besoin de nounou, mais dès qu’il retourne jouer sur le sol du salon, la sorcière se matérialise à côté de lui, insistant pour que ses parents l’embauchent parce qu’il a besoin d’un peu de surveillance. .

Étant donné que le garçon porte une robe violette, notre baby-sitter effrayante pourrait être sur quelque chose.

Cependant, au fur et à mesure que la publicité de deux minutes progresse, il est clair que la sorcière est une sorcière cool. Elle est tout à fait d’accord avec le garçon qui porte une robe. On les montre en train de faire de l’art et de l’artisanat ensemble et ils parlent de leurs couleurs préférées. Les couleurs préférées de la sorcière sont le noir et le « charbon ».

Waouh, c’est drôle.

Au fur et à mesure que la publicité continue, le penchant idéologique de la publicité commence à ressortir davantage. Divers enfants du quartier du garçon travesti s’approchent de lui alors qu’il joue dehors et se renseignent sur sa robe. L’un d’eux demande : « Pourquoi êtes-vous tous habillés ? » et un autre observe : « Ce n’est pas encore Halloween. »

Le garçon les ignore et retourne à l’intérieur. Je suppose que l’impression que nous sommes censés avoir est que ces enfants méchants ne comprennent tout simplement pas. Il ne porte pas de costume d’Halloween, il porte son identité féminine préférée au quotidien.

Alors que le garçon court à l’intérieur, perturbé par le fait que ses contemporains ne comprennent pas sa vérité, sa nouvelle amie, la nounou sorcière, sort sur le porche et laisse entendre froidement qu’elle peut utiliser ses sorts sur les enfants qui jugent.

Oh, une menace voilée envers les enfants qui ne se travestissent pas ? Wow, quelle belle leçon c’est devenu, Twix.

Le message devient encore plus manifeste lorsque le garçon travesti rencontre un garçon légèrement plus âgé alors qu’il joue au parc. L’annonce dépeint le nouveau venu comme un tyran, déterminé à se moquer du protagoniste confus de l’annonce.

Le garçon plus âgé s’adresse agressivement à la princesse masculine en lui disant : « Tu ressembles à une fille. » Oh, merde non. Il n’est pas simplement allé là-bas ! L’enfant travesti à l’air désespéré répond en disant: « S’habiller comme ça me fait du bien. » (Est-ce, cependant?)

L’intimidateur repère alors la nounou et remarque qu’elle a l’air « bizarre ». Il ajoute: « Vous avez tous les deux l’air bizarre. » Et puis il prononce la phrase la plus terrifiante que nous ayons jamais entendue : « Les garçons ne portent pas de robes. »

À ce stade, la sorcière a commencé à manipuler le temps et le vent a commencé à souffler furieusement. Elle souffle ensuite le jeune tyran à ce qui doit être au moins à 80 miles par heure – certainement assez pour le tuer.

Et pas une seconde de cette publicité Halloween Twix ne comportait une barre chocolatée. Il veut juste marteler le message aux autres enfants que vous feriez mieux d’affirmer des enfants fluides entre les sexes ou vous pourriez mourir.