TWLO Stock: Pourquoi le stock de Twilio est toujours en chute libre et doit bientôt être récupéré

Twilio (NYSE :TWLO) a du mal à se retirer du naufrage technologique de 2021. La plate-forme de communication cloud en tant que service a affiché de solides résultats trimestriels. Les comptes clients actifs ont augmenté. Les investisseurs de TWLO Stock, cependant, vont avoir une grosse surprise.

La société a lancé des prévisions pour le quatrième trimestre, qui incluaient des pertes non conformes aux PCGR. Depuis novembre, les investisseurs des actions TWLO ont été confrontés à une pression de vente à la baisse après que les investisseurs ont évité les actions à valorisation élevée. Malgré la volatilité, pourquoi Twilio est-il un investissement à long terme intéressant et intéressant ?

Action TWLO sous pression

Twilio a annoncé un chiffre d’affaires de 740,2 millions de dollars au troisième trimestre. Les pertes ont presque doublé, passant de 112,3 millions de dollars l’an dernier à 232,3 millions de dollars. Pourtant, sur une base de BPA non conforme aux PCGR, il a gagné un centime, soit 8,2 millions de dollars. Même après avoir perdu 10 % de sa valeur au cours du mois et 40 % par rapport aux sommets de 52 semaines, la capitalisation boursière s’élève à près de 50 milliards de dollars. Les investisseurs craignent que le petit profit n’augmente pas au cours des prochains trimestres.

Heureusement, le chiffre d’affaires trimestriel de Twilio augmente régulièrement dans la fourchette basse de 60 %. La croissance du chiffre d’affaires de 46% au T2/2020 (slide 5) est un point bas. Compte tenu des incertitudes croissantes liées à Covid-19, les marchés craignent que la croissance des activités de Twilio ne perde de son élan. Omicron embrouille les investisseurs. Ils ne sont pas sûrs que les clients professionnels seront confrontés à un ralentissement. Cela nuirait à la forte croissance des comptes clients actifs de Twilio.

Ralentissement modeste

Au troisième trimestre, le taux d’expansion net de Twilio en dollars a légèrement baissé, passant de 137 % au troisième trimestre 2020 à 131 %. Après l’acquisition de Zipwhip et Segment, achevés en juillet 2021 pour 850 millions de dollars, sa plateforme de communication devrait attirer la croissance.

Simon Khalaf, vice-président directeur et directeur général de la plate-forme de communication Twilio, a déclaré que Zipwhip tirerait parti de l’expertise de messagerie de Twilio sur ses canaux. L’unité conviendra aux clients de toutes tailles puisqu’ils bénéficieront d’une suite d’offres de messagerie.

L’année dernière, Twilio a acquis Segment. Il a conclu rapidement l’achat de 3,2 milliards de dollars. Segment ajoute des outils de développement à la plate-forme. Twilio bénéficie d’un ensemble d’API de communication (interfaces de programmation d’applications). Le segment se concentre sur l’interaction avec les clients et la gestion de ces données.

Opportunité pour le stock TWLO

Twilio maintiendra une croissance organique d’au moins 30 % ou plus au cours des trois prochaines années. Il a une large exposition géographique. Le segment a affiché une solide performance trimestrielle. Cela donne à la direction l’assurance que sa dynamique commerciale se poursuivra.

L’entreprise a pour vision de devenir une plate-forme d’engagement client de premier plan. Il y parviendra en suivant sa feuille de route produit dans les prochaines années. Il dispose de beaucoup de liquidités (1,497 milliard de dollars au 30 septembre 2021) pour les fusions-acquisitions. Après quelques gros achats au cours de la dernière année, Twilio prendra son temps pour acquérir d’autres entreprises pour alimenter sa croissance.

Étant donné que les cibles des entreprises se négocient toujours à des primes, Twilio sera sélectif quant à ses opportunités. Il a une pile technologique solide. Il poursuivra toutes les solutions externes qui s’ajoutent à la plate-forme au juste prix. Pour l’instant, la société captera une plus grande partie de son marché adressable en fournissant des solutions de transformation numérique à ses clients.

En 2022, Twilio se consacrera au développement de sa plateforme d’engagement client. Cela inclut la sensibilisation croissante des clients pour Twilio Engage. Il s’agit d’une plateforme de croissance omnicanale. Les clients peuvent créer et optimiser des campagnes marketing à l’aide de ses outils, analyses et intégrations de données.

Des risques

Les annonceurs d’identifiants publicitaires d’Apple, appelés IDFA, peuvent potentiellement limiter la vue des données d’un client. Pourtant, Twilio pense qu’il fournira l’antidote aux modifications des balises IDFA. Par exemple, ses clients auront des signaux de première partie des clients par opposition aux données de tiers.

Au niveau macro, l’entreprise aidera ses clients à développer ses relations avec leurs clients. Les clients commerciaux ont non seulement les produits de messagerie de Twilio, mais aussi des produits vendus comme Segment. En 2022, son déploiement de disponibilité générale augmentera les revenus et les marges bénéficiaires.

Graphique de tendance baissière et juste valeur

Dans le graphique ci-dessous, l’action Twilio fonctionne toujours avec un volume de vente baissier. Il fait face à une résistance à la moyenne mobile simple de 50 et 200 jours.

À Wall Street, 18 analystes sur 19 évaluent les actions TWLO comme un achat. L’objectif de prix varie de 350 $ à 550 $, selon Tipranks. Le soutien des analystes aux perspectives de Twilio pourrait conduire les acheteurs à revenir sur le titre au début de l’année prochaine.

Vos plats à emporter

Les actions de logiciels surévaluées sont dans un marché baissier. Twilio est une plateforme de marketing et de communication qui a réalisé son premier chiffre d’affaires trimestriel. Après avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités et déployé la solution améliorée en 2022, la croissance pourrait s’étendre. Les investisseurs devraient garder ce stock sur le radar.

Les investisseurs ne peuvent pas prévoir quand la pression de vente prendra fin. Recherchez les actions de logiciels de valeur largement détenues pour rebondir en premier. Si le Nasdaq accompagne cette tendance haussière, la reprise du stock de TWLO suivra bientôt.

