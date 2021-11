Two Eyes pour Android : un casse-tête de poche parfait avec des fonctionnalités de grande qualité de vie

Nous prenons une pause de tous les nouveaux jeux fous auxquels les enfants jouent ces jours-ci et nous les ramenons à des énigmes mobiles classiques. Si vous remontez assez loin, vous constaterez que Tetris a été le premier jeu mobile jamais créé, il n’est donc pas exagéré de dire que les puzzles sont le berceau du jeu mobile. Bien sûr, les choses ont parcouru un long chemin depuis lors, mais de temps en temps, vous voulez juste jouer à un jeu simple qui contient toute sa magie dans son concept central : les puzzles. Two Eyes – Nonogram fait exactement cela, apportant un type de puzzle populaire, les nonograms, sans effort dans l’espace mobile.

Ce bijou exécute ses idées avec finesse et ajoute même un peu de peluche dans les marges avec une histoire touchante. Two Eyes – Nonogram peut vous accrocher très rapidement, simplement en raison de l’amusement des puzzles. C’est sans aucun doute un concurrent pour l’un des meilleurs jeux de puzzle sur Android.

Les nonogrammes sont connus sous de nombreux noms différents à travers le monde, mais le concept de base qui les sous-tend reste le même. Un nonogramme est un puzzle logique d’image où vous avez une grille 10×10 (les grilles peuvent être plus grandes ou plus petites, mais nous utiliserons 10×10 comme exemple) et chaque espace sur la grille doit être rempli ou laissé vide pour former un image.

Vous ne savez pas quelle est l’image, mais vous avez des nombres pour chaque ligne et colonne guidant vos choix, comme ceci (veuillez ne pas vérifier mon terrible exemple de casse-tête, je l’ai inventé à la volée):

4 2, 1 1, 1 4 4 X X X X 2, 1 X X X 1, 1 X X 4 X X X X

Comme vous pouvez le voir, les lignes/colonnes avec des nombres plus continus sont plus faciles à comprendre. Vous avez une ligne entière remplie ? Génial, vérifiez d’abord ce mauvais garçon, car cela facilitera la détermination des autres chiffres qui l’entourent. Avec des nombres plus petits ou plus fragmentés, comme un schéma 2-1 ou un 2-1-1-2, vous devez simplement vous assurer qu’il y a au moins un espace entre la fin d’un regroupement et le début du suivant.

Source : Gamefox

Sur une grille 10×10 plus grande, vous pouvez imaginer à quel point cela deviendrait plus difficile, en particulier dans les cas où toutes les autres lignes et colonnes sont tout aussi obscures. Comme le Sudoku, c’est un concept simple qui a le potentiel de devenir incroyablement complexe au fur et à mesure que vous avancez. Je me suis assis pour jouer à « quelques » puzzles hier soir et j’ai fini par jouer pendant plus d’une heure. C’est un jeu très addictif.

Mais il existe de nombreux jeux avec des nonogrammes, alors qu’est-ce qui rend Two Eyes spécial ?

Les différentes options pour ajuster le niveau de difficulté rendent ce casse-tête idéal pour les débutants et les maîtres du casse-tête.

Tout d’abord, l’une des meilleures choses à propos de Two Eyes est qu’il vous offre d’excellents moyens de modifier le niveau de difficulté avec le remplissage automatique, la vérification automatique, la couleur et même une option de santé. Le remplissage automatique place automatiquement les X grisés dans une ligne ou une colonne une fois que vous avez rempli avec succès les cases appropriées. La vérification automatique fait la même chose, mais avec les nombres pour chaque colonne ou ligne. Donc, si vous aviez une colonne avec un motif comme 2-1-1-2 et que vous aviez rempli avec succès les 2 dernières, alors les nombres ressembleraient à 2-1-1-2. Tout cela permet simplement de voir plus clairement ce que vous avez fait correctement.

Ces fonctionnalités sont géniales pour rendre le jeu plus convivial pour les débutants et peuvent être activées ou désactivées à tout moment dans n’importe quel puzzle, même celui que vous avez déjà commencé. Vous avez également le choix d’activer ou non la santé, qui diminuera au fur et à mesure que vous ferez des suppositions erronées, et la couleur par rapport au monochrome, ce qui rend les images plus difficiles à distinguer.

Source : Gamefox

Il y a même un peu d’histoire qui se passe en marge de ce charmant casse-tête. Two Eyes raconte l’histoire sincère d’un couple qui est tragiquement tué dans un accident alors que leur amour est encore jeune. Ces deux âmes sœurs ne seront pas découragées cependant, et ils se retrouvent sous les formes réincarnées d’un loup et d’un cerf. Les images que vous découvrez tout au long du jeu s’intègrent dans leur histoire et vous en débloquez de plus en plus au fur et à mesure que vous progressez. C’est une belle touche, mais totalement inutile pour le plaisir du jeu.

Je n’ai pas de plaintes majeures contre ce titre bien exécuté, mais les publicités de la version gratuite peuvent être ennuyeuses

Il est difficile de déposer des plaintes sérieuses contre un jeu avec un objectif central aussi simple et bien exécuté, mais bon nombre de joueurs ont des griefs contre les publicités intrusives de la version gratuite. Personnellement, j’aimerais aussi plus d’options pour la musique et les arrière-plans pour vos plateaux de jeu, mais ce ne sont que de bons à avoir.

Dans l’ensemble, Two Eyes est un superbe casse-tête ; un compagnon de poche parfait pour un puzzle unique ici et là ou une session d’une heure d’autant de puzzles que vous pouvez résoudre avant que votre main ne commence à avoir des crampes. Two Eyes est gratuit avec des publicités, ou gratuit sans publicité si vous êtes abonné à Play Pass.

Deux yeux – Nonogram

Un casse-tête de logique d’image qui vous divertira à coup sûr pendant des heures, Two Eyes est un casse-tête parfait à sortir chaque fois que vous vous ennuyez.