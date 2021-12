Two Tribes rend son impressionnant moteur de jeu open source

Image : Two TribesAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Two Tribes est un nom qui est probablement familier aux passionnés d’eShop, en particulier de l’ère 3DS et Wii U. Bien connu pour son original Toki Tori, qui a récemment réédité l’original Game Boy Color via les jeux Limited Run, sur Wii U et 3DS, la société a développé et publié une gamme d’excellents jeux, comme BORD, SE RUER, Toki Tori 2+ et RIVE. Ces deux derniers sont particulièrement pertinents par rapport à la dernière annonce de la société, à savoir qu’elle a rendu la version PC de son moteur de jeu sur mesure open source.

Vous pouvez lire tous les détails et accéder aux fichiers sur Github, qui comprend de nombreuses informations pour aider les programmeurs potentiels à démarrer. En termes de versions Nintendo qui utilisaient le moteur, Toki Tori 2+ et RIVE sont de bons exemples sur Wii U et plus récemment via leurs ports Switch. RIVE était le dernier jeu du studio développé en interne et possède d’excellents visuels 2D qui se déplacent à 60 ips.

Le moteur met l’accent sur les visuels en couches 2D avec de bonnes performances, la version PC du moteur étant celle qui est désormais open source. Certains des commentaires de la société sur la sortie sont ci-dessous:

Nous, Two Tribes, utilisons ce moteur depuis plus d’une décennie. Le moteur a été initialement conçu comme un moteur de jeu Nintendo DS lors de la création de jeux tels que Worms Open Warfare 2. Il a depuis été utilisé sur de nombreux jeux pour Nintendo Wii, Playstation 4 et PC, entre autres. Il offre des fonctionnalités 3D de base, mais l’objectif principal de Two Tribes a toujours été les jeux 2D, c’est donc là qu’il brille vraiment ! Nos jeux se sont toujours efforcés de fonctionner à 60 images par seconde tout en offrant de superbes visuels 2D en couches. Nous avons décidé de sortir la version PC du moteur sur Github (voir licence ci-dessous) et avons hâte de voir ce que les autres développeurs sont capables de créer avec !

C’est une très belle initiative de la part de l’entreprise, qui reprend une activité après une pause. Il convient également de noter que Toki Tori 2+ et RIVE: Ultimate Edition bénéficient actuellement de remises massives sur le Switch eShop.

Dites-nous ce que vous pensez du moteur open source, et si vous êtes un fan de Toki Tori 2+ et RIVE en particulier.