Txantrea ajoute trois points à son tableau de bord contre le FC Bidezarra (0-1)

08/05/2021 à 21:42 CEST

Samedi dernier le Txantrea battre à domicile 0-1 contre FC Bidezarra. le FC Bidezarra il a abordé le match avec optimisme après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Télécharger à la maison (1-2) et l’autre devant Rivière Ega dans son fief (3-1). Du côté des visiteurs, le Txantrea a remporté le Peña Azagresa à domicile 3-0 et l’a déjà fait à l’extérieur, contre le Baztan 0-6 et a eu une séquence de trois victoires consécutives. Après le résultat obtenu, le set de Noáin est sixième, tandis que le Txantrea C’est d’abord à la fin de la réunion.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Txantrea, qui a ouvert le score avec un but de Julen Goñi. Avec ce marqueur, la première moitié du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Avec ce résultat, le Bidezarra il lui reste 26 points et le Txantrea avec 35 points.

Le lendemain, le FC Bidezarra sera mesuré avec le Corellano, tandis que l’équipe chantreano jouera son match contre le Lourdes.