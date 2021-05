Txantrea gagne contre CD Fontellas (0-3)

30/05/2021 à 10h15 CEST

le Txantrea s’est rendu ce samedi au stade de CD Fontellas, où il a remporté la victoire grâce à un résultat retentissant (0-3). le CD Fontellas est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Télécharger par un score de 3-1, accumulant un total de cinq défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Txantrea il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Lourdes dans son fief et le FC Bidezarra à l’extérieur, 4-2 et 0-1 respectivement et a connu une séquence de cinq victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’ensemble fontellero est neuvième, tandis que le Txantrea c’est d’abord après la fin du duel.

La première équipe à marquer a été l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Alcuaz. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 0-1.

Après la mi-temps du duel, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui Txantrea, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire grâce à un but dans son propre but de Allava à 60 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe chantreano a augmenté, ce qui a augmenté le score au moyen d’un but de Daniel Virto peu avant la fin, plus précisément en 88. Finalement, le match s’est terminé par un 0-3 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Fontellas de José Angel Catalan soulagé Saez Oui Iota pour Bonilla Oui Oliver, tandis que le technicien du Txantrea, David Acaz Martinez, a ordonné l’entrée de Xabier Cemborain, Joni, Sergio Lopez, Daniel Gortari Oui Daniel Virto fournir Julen Goñi, Gorka Bacaicoa, Ander Astrain, Ohian Goñi et Iker Zubiria.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes à Fontellas (Munarriz, Bonilla, Echeverria, Iker Oui Oliver). Il a également montré un carton rouge à l’équipe locale, ce qui a provoqué l’expulsion de Munarriz (2 jaunes). L’équipe visiteuse a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, le Fontellas obtient 20 points et le Txantrea obtient 41 points après avoir remporté le duel.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Corellano, Pendant ce temps, il Txantrea jouera contre lui Baztan.

Fiche techniqueCD Fontellas :Echeverria, Sergio, Munarriz, Othman Chaaf, Alava, Bonilla (Saez, min.46), Oliver (Jota, min.77), Mugueta, Rubén Gil, Iker et Carlos LaplanaTxantrea :Aitor, Gorka Bacaicoa (Joni, min.61), Teres, Alcuaz, Guembe, Ohian Goñi (Daniel Gortari, min.75), Ander Astrain (Sergio Lopez, min.68), Ibai Garde, Julen Goñi (Xabier Cemborain, min. .61), Iker Zubiria (Daniel Virto, min.75) et SolaStade:–Buts:Alcuaz (0-1, min. 42), Alava (0-2, min. 60) et Daniel Virto (0-3, min. 88)