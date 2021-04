Txantrea gagne par 0-6 contre Baztan

17/04/2021 à 21:56 CEST

le Txantrea a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à Baztan 0-6 pendant le match joué dans le Giltxaurdi ce samedi. Après le résultat obtenu, l’équipe Elizondés est septième, tandis que la Txantrea Il est troisième après la fin du match.

Le jeu a commencé du bon pied pour lui Txantrea, qui a tiré le pistolet de départ sur le Giltxaurdi avec un objectif de Seule à la 12e minute. Plus tard, l’équipe chantreano a marqué à la 15e minute avec un but de Alcuaz. Par la suite, les visiteurs ont marqué à nouveau au moyen d’un nouveau but de Alcuaz, réalisant ainsi un doublé à la 24e minute qui laissait un 0-3 en faveur du Txantrea. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a augmenté le score grâce à un but de Guembe sur le bord de la fin, dans le 40, fermant ainsi la première période avec un 0-4 dans la lumière.

La seconde mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe Chantreano, qui a mis plus de terrain au milieu avec un autre but de Guembe, qui réalisait ainsi un doublé quelques minutes après la reprise du match, précisément à la 48e minute. Puis l’équipe visiteuse marquait à nouveau, se distançant d’un but de Ohian Goñi à la 60e minute, mettant ainsi fin au duel avec un résultat de 0-6.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Baztan ils sont entrés du banc Lewis, Ibai, Urrutia, Mérinos Oui Goñi remplacer Elorza, Alvaro, Axel, Martinez Oui Dendarieta, tandis que les changements par le Txantrea Ils étaient Goñi, Alastuey, Xabier Cemborain, Ursua Oui Beunza, qui est entré par Julen Goñi, Guembe, Seule, Ander Astrain Oui Albès.

Un total de cinq cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Martinez Oui Azpiroz et carton rouge à Azpiroz (2 jaunes). De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Seule, Xabier Cemborain et Ibai Garde.

Avec ce résultat, le Baztan reste avec 20 points et le Txantrea obtient 26 points après avoir remporté le duel.

Le lendemain, le Baztan sera mesuré avec le Corellano, tandis que l’équipe chantreano jouera son match contre le Peña Azagresa.

Fiche techniqueBaztan:Julen, Martínez (Merino, min.69), Goñi, Iñaki Azpiroz, Aguirre, Alvaro (Ibai, min.46), Axel (Urrutia, min.46), Azpiroz, Dendarieta (Goñi, min.75), Elorza (Luis , min.46) et LizartzaTxantrea:Aitor, Gorka Bacaicoa, Anaitz, Albes (Beunza, min.72), Guembe (Alastuey, min.56), Ander Astrain (Ursua, min.64), Julen Goñi (Goñi, min.56), Ohian Goñi, Alcuaz, Sola (Xabier Cemborain, min 64) et Ibai GardeStade:GiltxaurdiButs:Sola (0-1, min.12), Alcuaz (0-2, min.15), Alcuaz (0-3, min.24), Guembe (0-4, min.40), Guembe (0-5, min.48) et Ohian Goñi (0-6, min.60)