Txantrea remporte la victoire après avoir battu Peña Azagresa 0-2

13/06/2021 à 22:03 CEST

le Txantrea a ajouté trois points à son tableau d’affichage après avoir gagné 0-2 contre le Peña Azagresa ce dimanche dans le Miguel Sola. La Peña Azagresa Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel joué contre Télécharger. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Txantrea il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Baztan. Grâce à ce résultat, l’équipe Chantrean est deuxième, tandis que le Peña Azagresa Il est cinquième en fin de match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Txantrea, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Ursua à la 24e minute, mettant ainsi fin à la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Alcuaz proche de la conclusion, en 86. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 0-2 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Peña Azagresa de Rafael Bericat Orta soulagé Murugarren, Salvatierra, Piqueras Oui Dany pour Yeyu, Imas, Juan Virto Oui Carlos, tandis que le technicien du Txantrea, David Acaz Martinez, a ordonné l’entrée de Anaitz, Iker Zubiria, Goñi, Julen Goñi Oui Xabier Cemborain fournir Ibai Garde, Yago Acin, Daniel Virto, Ursua Oui Ohian Goni.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, dont deux à la Peña Azagresa (Ignacio Manero Oui Gonzalo murugarren) et cinq à Txantrea (Yago Acin, Ibai Garde, Lézaun, Ursua Oui Joni).

Pour le moment, le Peña Azagresa il lui reste 34 points et le Txantrea avec 44 points.

Le lendemain de la compétition, le Peña Azagresa jouera contre lui Corellano à la maison, tandis que le Txantrea affrontera à domicile contre FC Bidezarra.

Fiche techniquePeña Azagresa :Alvaro Marín, Jorge Manzanares, Gonzalo Murugarren, Izko, Yeyu (Murugarren, min.56), Juan Virto (Piqueras, min.56), Imas (Salvatierra, min.56), Hernández Sola, Edu Manero, Carlos (Dani, min. .56) .59) et Ignacio ManeroTxantrea :Aitor, Gorka Bacaicoa, Teres, Alcuaz, Joni, Ibai Garde (Anaitz, min.45), Ohian Goñi (Xabier Cemborain, min.81), Yago Acín (Iker Zubiria, min.59), Ursua (Julen Goñi, min. 81), Daniel Virto (Goñi, min.65) et LezaunStade:Miguel SolaButs:Ursua (0-1, min. 24) et Alcuaz (0-2, min. 86)