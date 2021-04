TXMD Stock: Les nouvelles donnant la thérapeutiqueMD partage une balle dans le bras vendredi

ThérapeutiqueMD (NASDAQ:TXMD) le stock est en hausse vendredi après avoir annoncé l’approbation de l’un de ses traitements dans deux régions d’Europe.

Source: Shutterstock

Bijuve est le traitement derrière l’actualité d’aujourd’hui. C’est un composé oral de THS conçu pour les femmes souffrant de «symptômes vasomoteurs modérés à sévères» pendant la ménopause. L’agrément lui permet d’être vendu au Royaume-Uni ainsi qu’en Belgique.

Bijuve est un traitement hormonal substitutif qui utilise des hormones bio-identiques. Ce sont des hormones qui sont structurellement identiques à celles produites naturellement par le corps. C’est le seul THS combiné oral avec des hormones bio-identiques.

TherapeuticsMD a signé un accord de licence avec Theramex en 2019 qui lui permet d’apporter le traitement en Europe. Cet accord couvre toutes les régions en dehors des États-Unis, du Canada et d’Israël.

Dans le cadre de cet accord, Theramex paiera à TherapeuticsMD une redevance d’étape maintenant qu’elle est autorisée à être utilisée dans certaines parties de l’Europe. TherapeuticsMD peut également percevoir des honoraires sur les jalons de vente, ainsi que des redevances sur les ventes de Bijuve.

Robert Stewart, PDG de Thermex, a déclaré ceci à propos du nouveau stock de TXMD en plein essor aujourd’hui.

«Nous sommes ravis d’apporter cette première et unique combinaison de progestérone micronisée et d’estradiol au Royaume-Uni et en Belgique grâce à notre accord de licence avec TherapeuticsMD.»

L’action TXMD connaît de fortes transactions sur l’actualité d’aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 15,8 millions d’actions du stock ont ​​changé de mains. À titre de comparaison, le volume de négociation moyen quotidien de l’action est d’environ 15,2 millions d’actions.

L’action TXMD était en hausse de 1,9% vendredi matin et de 8,5% depuis le début de l’année.

