TXT, NCT 127 et les costumes d’Halloween 2021 d’autres idoles de Kpop explorés

Halloween 2021 est presque là et comme chaque année, les icônes de la K-pop établissent la norme avec des costumes époustouflants inspirant les fans à faire preuve de créativité par eux-mêmes. Découvrez ci-dessous quelques-uns des costumes d’Halloween des idoles K-pop les plus créatifs.

Considéré comme l’événement « Met Gala » de la K-pop, SM Entertainment a annoncé sa propre soirée K-pop avec une programmation étoilée comprenant Yeri de Red Velvet, NCT U, Aespa, et plus encore. TXT a commencé la fête effrayante avec une vidéo de performance dont les MOA ne peuvent pas en avoir assez.

Si vous vous demandez comment votre idole K-pop préférée s’habille pour Halloween 2021, nous avons ce qu’il vous faut.

TXT effectue un spécial Halloween Twitter officiel

Costumes d’Halloween K-pop 2021 explorés

K-pop Halloween 2021 a commencé avec les groupes K-pop qui publient des vidéos de performances spéciales Halloween, des looks et plus encore. Découvrez quelques-uns des looks spéciaux d’Halloween ci-dessous.

FROMIS_9

Fromis_9 a partagé le teaser spécial Halloween 2021 où Roh Ji-sun, Song Ha-young, Lee Sae-rom, Lee Chae-young, Lee Na-gyung, Park Ji-won, Lee Seo-yeon, Baek Ji-heon et Jang Gyu -ri sont vêtus de tenues vintage. Gardez un œil sur cet espace le 31 octobre pour découvrir la vidéo de performance spéciale Fromis_9.

Look K-pop Fromis_9 (Fromis_9 Twitter)

Demain x Ensemble (TXT)

Avant Halloween 2021, TXT a abandonné son édition effrayante de la vidéo de performance ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You). Découvrez leurs tenues d’inspiration gothique et leur vidéo de performance ci-dessous.

NCT Jungwoo

NCT Jungwoo est devenu le bavardage tendance sur Twitter après être apparu comme l’Olaf le plus adorable du « Music Core » de samedi. Découvrez sa tenue ci-dessous.

Kim Minju, ancienne star de IZ*ONE

Avec Olaf Jungwoo, Minju est apparue dans une superbe tenue Corpse Bride pour Halloween 2021 sur Music Core. Vérifiez son look ci-dessous.

Stray Kids Lee Know

Stray Kids Lee Know arborait le look Sullivan The Monster pour Music Core le 30 octobre avant Halloween. Découvrez son look ci-dessous.

NCT 127

Les étourdisseurs de Kpop NCT 127 ont officiellement fait Halloween 2021 spécial en publiant une vidéo musicale effrayante de ‘Favorite (Vampire)’ juste avant le festival. Les fans ont hâte de voir ce qu’ils apporteront de plus à la fête d’Halloween 2021 de SM cette année. Découvrez leur performance spéciale Halloween Music Core ci-dessous.

Attrapeur de rêves

Dreamcatcher a mené son « HALLOWEEN MIDNIGHT CIRCUS 2021 » avant le 31 octobre. Découvrez leurs looks et clips de performance ci-dessous.





À deux reprises

De Squid Game à Hulk, la première fête d’Halloween de Twice s’est retrouvée au sommet des discussions de Twitter. Découvrez leurs looks ci-dessous.

Momoland

Découvrez les looks spéciaux Halloween de Momoland pour 2021 ci-dessous.

La fête d’Halloween 2021 de SM Entertainment explorée

L’un des événements d’Halloween les plus attendus de l’année est sûrement la fête d’Halloween « Met Gala » de SM Entertainment. Découvrez la programmation de la fête d’Halloween SM de cette année ci-dessous.

S’aligner

SM a annoncé l’affiche de la fête d’Halloween 2021 avec la légende « Bienvenue à la SM Halloween House ». L’affiche présentait Ten, Jaehyun, Jungwoo, Kun, Doyoung, Jeno, Haechan, Jaemin, Yangyang, Mark, Hendery, Xiaojun et Renjun de NCT.

La fête d’Halloween de SM comprendra également Aespa, Yeri de Red Velvet, SHINee Onew, Super Junior Shindong, Siwon et RAIDEN.

Gardez un œil sur cet espace pour consulter toutes les mises à jour de la fête d’Halloween 2021 de SM.

Les fans réagissent au spécial K-pop d’Halloween 2021 regards

Twitter a bourdonné de réflexions sur l’édition K-pop d’Halloween 2021. Alors que certains manquent quelques-uns des rockers les plus emblématiques de la fête d’Halloween comme SHINee’s Key et Taeyeon lors de l’événement SM de cette année, d’autres ont expliqué comment la K-pop Halloween devient plus créative au fil des années.

Un fan a jailli: « KEY a littéralement inventé SMTown Halloween, triste de ne pas voir votre extravagance cette année! » Un deuxième utilisateur a écrit : « La fête d’Halloween de SM sans clé et Chanyeol est comme un cookie aux pépites de chocolat sans pépites de chocolat !

Un troisième fan a ajouté: « Kpop Idols prend Halloween au sérieux comme si c’était si bon ???? »

Un fan de TXT a plaisanté: « Le txt d’Halloween 2021 semble être embauché pour faire tomber le txt d’Halloween 2020! »

Vous attendez avec impatience l'édition K-pop de la fête d'Halloween 2021? Gardez un œil sur cet espace pour toutes les mises à jour d'Halloween. Découvrez la fête d'Halloween de SM Town le 31 octobre.