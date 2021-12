Txuri-Berri Curling et Pérez & Gastó, premiers champions des ligues espagnoles de curling

19/12/2021 à 21h30 CET

Le pavillon de glace de Jaca (Huesca) a assisté ce week-end à la phase finale des deux compétitions qui ont débuté cette saison 2021-22 : la Ligue espagnole de curling et la Ligue espagnole de double mixte junior. Dans le premier, el Txuri-Berri Curling a remporté le premier titre absolu, avec Curling Jaca et Madrid B-52 compléter le podium après un tournoi à la ronde qui s’est développé en trois phases.

Dans la compétition junior, c’est le couple formé par Carmen Pérez & Oriol Gastó (Curling Jaca / Puigcerdà Panxing) qui ont remporté l’or, avec Ismael Mingorance et Paula Oliván (CHP Pirineo) en deuxième position et Eneko Saez de Ocariz et Izaro Saez de Ocariz (Harrikada Las Nieves) en troisième place après la dispute cet après-midi de la phase finale.