Txutxi del Valle : “Je fais confiance au rythme d’Andoni Gago. Rares sont ceux qui peuvent le supporter”

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Txutxi del Valle, l’un des hommes forts du promoteur basque MGZ, nous a reçu quelques jours avant l’un des combats les plus importants de la boxe espagnole. Ce vendredi, à la Marbella Arena, Andoni Gago expose son titre européen des poids plume face aux Français Karim Guerfi, dans une soirée qui verra de nombreux autres matchs de boxe. Txutxi nous analyse ce qui peut arriver le 13 au grand rendez-vous de Machito.

Sur la préparation d’Andoni Gago, «C’était un peu soudain, nous avons eu le problème de santé de John Carter, qui était celui qui allait se battre pour le championnat d’Europe, et nous avons pu résoudre le scrutin avec ce combat avec Andoni. Très heureux pour lui, excité de combattre également à la Marbella Arena. La bonne chose à propos de Gago, c’est qu’il s’est battu fin avril, mais il n’a pas complètement arrêté, il a continué à s’entraîner et à se maintenir dans le gymnase, aidant même Carter. Nous avons eu de la chance qu’il soit accro, car c’est un boxeur intelligent, il sait qu’il doit être bien au cas où l’appel de quelque chose de très important viendrait, même une Coupe du monde, à tout moment ».

Txutxi se développe en avouant que «Andoni a été sur le point de disputer la Coupe du monde à deux reprises, avec Óscar Valdez, qui est tombé à cause d’un problème de visa, et avant Josh Warrington, qui n’était pas d’accord sur une dernière frange et a fini par appeler Lara. Voyons si la troisième fois a été le charme ».

A propos du candidat, Karim Guerfi, explique sa difficulté : «C’est un adversaire difficile. Andoni est un étrange combattant, à voir aussi comment il le gère, car parfois il arrive au sommet avec les grands rivaux, les annule, et avec d’autres plus abordables il s’implique. Guerfi ​​est plus grand, plus explosif, il faut être très attentif dans les quatre premiers rounds car il jette tout, mais je fais confiance au rythme de combat de Gago, dès le cinquième il y a peu de ceux qui le tiennent.

On se souvient bien sûr d’où vient Gago, avec ce combat controversé contre Gavin McDonnell qui aurait dû gagner par KO technique et a failli finir par arracher la ceinture avec des scores infâmes : «Ce jour-là, j’ai failli me couper les poignets, je voulais arrêter la boxe. C’était dommage, Dieu merci, nous avons pu conserver le titre.

Concernant la soirée, au-delà du combat vedette, il y aura un départ en K1 et huit matchs de boxe professionnelle avec des combattants de Saga Heredia (Ronny Landaeta dans le combat semi-fond) ou de MTK avec Guerfi ​​lui-même ou Erik Apresyan, en commençant ces derniers vers 20h00 et le combat de Gago après 23h00. Del Valle nous dit que « Chez MGZ, nous avons l’habitude de travailler avec des gens de MTK ou de Saga Heredia, nous essayons quelque chose avec eux chaque été ici avec eux à Marbella, un bastion pour nous, et nous aimons avoir des gens de l’environnement avec qui nous nous comprenons parfaitement. . En plus, tout s’additionne, il y a beaucoup d’athlètes K1 dans la région et il faut compter sur eux pour faire de gros événements ».

De plus, nous pouvons profiter du gala en direct sur LaLigaSports : «Il est apprécié que depuis LaLiga, ils ont parié sur nous, avec l’aide du président de la Fédération espagnole de boxe, Felipe Martínez. C’est quelque chose qui était en attente, c’est un sport merveilleux et nous sommes dans un pays qui ne montre pas l’attention qu’il devrait porter à un sport aussi noble et merveilleux ».

Nous l’avons interrogé sur d’autres combattants MGZ à Txutxi del Valle, profitant de sa présence : «Nous avons trois combattants sur le point de disputer le championnat espagnol, Salvi Jiménez selon ce qui se passe avec Juanfe en Italie, Baldo Mira avec Ardi et Jhon Jader, et aussi tout ce qui vient de derrière : Santi Vanegas, un peu éclipsé par les grands mais attention à lui, Mario Ospina, également proche du championnat national, Jokin García, qui a récemment fait ses débuts et est un puncheur charismatique, Rikar Urrutia monte aussi et les filles, avec Naiara en tête… Il y a une très belle , avec des amateurs également destinés à faire de grandes choses. Et bien d’autres comme ‘Xispi’, qui va faire de grandes choses, ou David Soria, qui a déjà le titre d’Espagne dans la tête, César Núñez veut faire un grand combat d’adieu, Jon Míguez qui est un grand et ne pouvait rien prendre. pour l’Union européenne, etc. Je suis très fier de la grande équipe que nous avons », conclut-il avec un sourire.

Espérons que les fans répondront en regardant la soirée en direct de vendredi, car ce sera ainsi que ce type d’initiatives sera consolidé.

La conférence peut être visionnée en vidéo à partir d’environ 25h30 ici.