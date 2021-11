Ty Pennington de Trading Spaces épouse Kellee Merrell

Ceci n’est pas un exercice (de construction) : Ty Pennington est marié!

Le charpentier de 57 ans, connu pour avoir organisé des émissions de design d’intérieur populaires, notamment Extreme Makeover: Home Edition, Battle on the Beach et Trading Spaces, a épousé sa fiancée, responsable des médias sociaux. Kellee merrell, 33 ans, le samedi 27 novembre.

À la manière de Pennington, le couple s’est marié au milieu de leur propre relooking extrême de la maison. La petite cérémonie, à laquelle seulement huit personnes ont assisté, a eu lieu dans leur maison du XIXe siècle à Savannah, en Géorgie, qu’ils sont actuellement en train de rénover, par personne. C’est aussi là qu’ils ont tenu leur réception.

Pour commémorer le jour de leur mariage, Pennington a posté une photo de lui et Merrell souriant alors qu’ils se tenaient devant une voiture ancienne blanche sur Instagram. Vêtu d’un costume gris foncé avec une chemise boutonnée blanche, on peut voir Pennington se blottir contre Merrell, qui était magnifique dans une combinaison robe blanche et blazer pour éviter le froid de fin d’année.

« Nous l’avons fait », a-t-il écrit.