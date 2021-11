Ty Pennington épouse Kelle Marrell lors d’une cérémonie intime

Ty Pennington est officiellement un homme marié ! L’animateur de Extreme Makeover: Home Edition a annoncé dimanche que lui et sa fiancée Kellee Marrell s’étaient mariés. Pennington, 56 ans, a partagé une image de lui-même à côté de son épouse alors qu’ils se tenaient à côté d’une voiture classique. Il portait avec désinvolture un costume sans cravate et Marrell, 33 ans, était magnifique dans une robe blanche associée à un blazer blanc, un voile et un bouquet.

PEOPLE rapporte que la personnalité de Trading Spaces et Merrell se sont mariés à Savannah, en Géorgie, dans une maison du XIXe siècle que le couple est en train de restaurer. C’était une affaire intime avec une liste d’invités serrée; seuls huit invités étaient présents. Le couple a annoncé ses fiançailles en juillet.

Pennington a rencontré Merrell, originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, en 2010 lors d’une production télévisée à Toronto. Le couple est resté en contact au fil des ans et une relation amoureuse s’est épanouie en 2020. Le couple s’est mis en quarantaine tout au long de la pandémie de coronavirus, et le reste appartient à l’histoire.

« J’admire Kellee de loin depuis des années. C’est une belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré Pennington à PEOPLE au moment de leurs fiançailles. « Heureusement, nos chemins se sont finalement croisés au bon moment. C’est l’une de ces choses où vous vous sentez heureux d’être avec une personne. Je n’aurais jamais pensé que je me marierais, mais elle a changé cela. Je suis content d’avoir attendu celui-là. »