Ty Pennington HGTV Series ‘Rock the Block’ renouvelée pour la saison 3

L’évaluation est terminée et Rock the Block a officiellement marqué une autre saison à HGTV. Le réseau a renouvelé lundi la série populaire de concours de rénovation domiciliaire pour la saison 3, faisant appel à la personnalité de HGTV et au menuisier aux multiples talents Ty Pennington pour revenir en tant qu’hôte. La date limite était d’abord pour signaler le renouvellement.

Présenté à l’origine sur HGTV en octobre 2019, Rock the Block est « l’affrontement ultime entre » certains des noms les plus féroces « du secteur de la rénovation et de la conception de maisons », selon la description officielle du réseau. s’affrontent alors qu’ils tentent d’ajouter de la valeur à des propriétés identiques, avec le droit de se vanter et une rue nommée en leur honneur sur la ligne. L’émission a été reprise pour une deuxième saison en août 2020, avec le rénovateur et entrepreneur Mike Holmes ( Holmes On Homes) et l’intrépide experte en rénovation et design de Chicago, Alison Victoria (Windy City Rehab), les pères de la conception Nate Berkus et Jeremiah Brent (Nate et Jeremiah: Save My House), les gagnants de Design Star David Bromstad et Tiffany Brooks, et Brian et Mika Kleinschmidt (100 jours Dream Home) en compétition.

La première est prévue pour 2022 – la date exacte de la première n’a pas encore été annoncée – La saison 3 de Rock the Block verra les maisons construites par Hunter Quinn Homes à Nexton, une communauté métropolitaine de Charleston basée dans le comté de Berkeley, en Caroline du Sud. Les équipes de la saison 3 sont les deux patrons immobiliers Leslie Davis et Lyndsay Lamb (Unsellable Houses), les experts en rénovation domiciliaire de l’Arkansas Dave et Jenny Marrs (Fixer to Fabulous), les flippers de Detroit Keith Bynum et Evan Thomas (Bargain Block) et le courtier immobilier vétéran Egypt Sherrod et son mari constructeur Mike Jackson (marié à l’immobilier). Chaque équipe disposera de six semaines et d’un budget de 225 000 $ pour rénover ses propriétés. Pour le moment, le jury n’a pas été annoncé. La série est produite par Big Table Productions.

« Nos concours de rénovation continuent de bien fonctionner et l’anticipation du public sera extrêmement élevée pour une autre saison de Rock the Block », a déclaré Betsy Sanner Ayala, vice-présidente senior, programmation et développement, HGTV. « C’est également un excellent moyen de présenter certains de nos nouveaux talents qui ont un esprit de compétition et sont prêts à mettre leur expertise en jeu dans une épreuve de force amusante et sans limites. »

Pennington n’a pas encore commenté le renouvellement de la saison 3. Il s’agit du dernier titre HGTV du célèbre menuisier, qui héberge également des titres tels que Ty Breaker. Pennington avait précédemment déclaré à PopCulture.com de revenir à ses racines en matière de rénovation de maison qu’il « voulait revenir à ce que je fais vraiment le mieux, c’est-à-dire réaliser les rêves des gens de la maison dans laquelle ils ont toujours voulu vivre ».