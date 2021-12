Ty Pennington partage des clichés romantiques de Noël avec sa nouvelle épouse après un voyage à New York

Ty Pennington et sa nouvelle épouse Kellee Merrell vivent la vie à New York. Pour célébrer les vacances, Pennington et Merrell ont visité le Rockefeller Center et d’autres monuments de la ville de New York pour regarder toutes les décorations de Noël. Leur excursion survient environ un mois après que les deux se sont mariés lors d’une cérémonie intime à la maison.

Sur Instagram, Pennington a posté de nombreuses photos de leur voyage dans la Grosse Pomme. Non seulement le couple a pu visiter l’arbre de Noël du Rockefeller Center, mais ils ont également assisté à une représentation de Casse-Noisette au New York City Ballet avant la fermeture du spectacle. (Ils ont annoncé mercredi qu’ils annuleraient les représentations jusqu’au 27 décembre au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19 déclenchée par la variante omicron.) Maintenant qu’ils ont pu faire l’expérience d’un peu de magie de Noël à New York, le couple dirigera retour à leur « petit chalet à Savannah. »

« Eh bien, ça a été un tourbillon quelques jours à New York ! » Pennington a sous-titré le carrousel de photos. « Nous nous sentons très chanceux d’avoir pu attraper le @nycballet Casse-Noisette avant sa fermeture. Vraiment, rien de tel que la magie de New York à Noël. » Comme mentionné précédemment, le voyage de Pennington et Merrell a eu lieu environ un mois après avoir annoncé qu’ils s’étaient mariés. Fin novembre, le couple s’est marié à Savannah, en Géorgie, dans une maison qu’ils sont en train de restaurer. Leur mariage était une affaire discrète, car il n’y avait que huit personnes présentes.

Le mariage de la personnalité de HGTV est intervenu quelques mois après l’annonce de ses fiançailles. Le couple a partagé la nouvelle passionnante en juillet, Pennington montrant le bling qu’il a choisi pour son partenaire. Après la nouvelle, la star de Ty Breaker a parlé à PEOPLE de sa relation. Il a expliqué qu’ils se connaissaient depuis des années, mais que le timing a finalement fonctionné lorsque leurs chemins se sont croisés au « bon moment ».

« J’admire Kellee de loin depuis des années. C’est une belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur », a déclaré Pennington à PEOPLE à l’époque. « Heureusement, nos chemins se sont finalement croisés au bon moment. C’est l’une de ces choses où vous vous sentez heureux d’être avec une personne. Je n’aurais jamais pensé que je me marierais, mais elle a changé cela. Je suis content d’avoir attendu celui-là. »