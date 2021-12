Ty Pennington partage une autre photo de sa célébration de mariage super privée

Ty Pennington et maintenant sa femme Kellee Merrell se sont peut-être mariés lors d’une cérémonie privée, mais cela ne veut pas dire que l’hôte de Extreme Makeover: Home Edition n’hésite pas à donner aux fans un aperçu de leur jour de mariage intime. Quelques jours seulement après que Pennington a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram selon laquelle lui et Merrell ont échangé leurs vœux, il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une nouvelle image du mariage.

Dans un article publié lundi sur Instagram, Pennington a partagé un instantané de ce qu’il a surnommé « une soirée parfaite » en remerciant « tous ceux qui ont rendu cette nuit si spéciale ». La photo montrait une longue table située à l’extérieur, garnie d’assiettes et d’argenterie et recouverte d’une nappe blanche. Pennington a fait un clin d’œil à Heritage Construction Savannah pour son « aide à préparer la maison !! Ces gars sont incroyables! » Il a ajouté les hashtags « petit mariage », « mariage intime » et « fleurs de mariage ».

Le message est venu après que Pennington a confirmé le 27 novembre que lui et Merrell se sont mariés. La star de Trading Spaces a fait l’annonce sur Instagram avec une photo de lui et de son épouse le jour de leur mariage, qu’il a légendé, « nous l’avons fait ». PEOPLE a rapporté plus tard que le couple s’était marié lors d’une petite cérémonie qui s’était tenue dans leur maison du XIXe siècle à Savannah, en Géorgie, que le couple est actuellement en train de restaurer. Seuls huit invités étaient présents.

Depuis cette annonce, Pennington n’a donné qu’un total de trois aperçus de leur grand jour, Merrell elle-même n’en donnant aucun, car elle ne semble pas avoir de comptes sur les réseaux sociaux. Après son annonce initiale de mariage et la photo de la mise à table, Pennington a partagé mardi une vidéo intime de sa première danse et de celle de Merrell, la vidéo en noir et blanc montrant les jeunes mariés se balançant d’avant en arrière.

Pennington et Merrell, un gestionnaire de médias sociaux originaire de Vancouver, se sont rencontrés pour la première fois en 2010 alors que Pennington tournait une émission de télévision à Toronto. Bien que la romance n’ait pas immédiatement déclenché lors de cette première rencontre, les deux sont restés en contact au cours des années suivantes via des amis communs, la romance s’étant finalement épanouie en 2020 lorsqu’ils ont décidé de se mettre en quarantaine ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Le couple s’est fiancé en juillet de cette année, Pennington tombant à genoux et posant la question autour d’un café du matin sur le quai de sa maison à Palm Coast, en Floride.