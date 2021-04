Tye Sheridan et les voyageurs des X-Men parlent de tournage dans un cadre “ claustrophobe ”

La dernière sortie de ce week-end, Voyagers, suit un équipage de 30 jeunes hommes et femmes alors qu’un vaisseau spatial les emmène dans un aller simple vers une nouvelle planète. Étant donné que la terre promise qui les attend prendra près de 100 ans à atteindre, le casting de stars comprenant l’acteur X-Men Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead et Colin Farrell commencent à sentir les murs se refermer sur leur maison flottante par la minute. Le thriller de science-fiction explore à quel point les voyages dans l’espace peuvent se sentir fermés, et apparemment, ce n’était pas trop difficile à imaginer sur le plateau non plus.