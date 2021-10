Tyga accusé de violence domestique, ex montre des blessures visibles

Le rappeur Tyga a été accusé de violence domestique par son ex-petite amie, Camaryn Swanson. Elle a rendu visite à Tyga, de son vrai nom Michael Ray Nguyen-Stevenson, lundi matin, à son domicile et il aurait mis les mains sur elle lors d’une dispute. La mère de Swanson s’est rendue au domicile de Tyga pour la récupérer, puis elle a appelé la police pour signaler l’incident présumé. Swanson a ensuite montré des blessures visibles au visage sur son histoire Instagram lundi soir. Attention : photos graphiques ci-dessous.

Une source proche de Tyga a déclaré à TMZ que Swanson était arrivée chez Tyga vers 3 heures du matin lundi matin, même si elle lui avait dit de ne pas le faire. Elle criait à tue-tête et il a finalement accepté de la laisser entrer. Tyga et d’autres membres de sa famille à son domicile auraient été sous influence, selon TMZ.

o tyga espancou a ex namorada dele mds- pic.twitter.com/S7uEyUqTcS – bien b (@cardibfeelings) 11 octobre 2021

Des sources policières ont déclaré au site Swanson que Tyga avait mis la main sur elle pendant leur dispute. Sa mère a récupéré Swanson, qui a appelé la police sur le chemin du retour. Les agents qui ont répondu ont vu des « marques visibles » sur Swanson et ils ont rédigé un rapport de violence domestique pour crime. Cependant, Tyga n’a pas encore été arrêté. La police s’est ensuite rendue à son domicile, mais il a refusé de leur parler. Il prévoit de se rendre mardi dans un commissariat de police de Los Angeles pour raconter sa version des faits, ont indiqué des sources à TMZ.

Plus tard lundi, Swanson a partagé des photos de blessures sur son histoire Instagram. « J’ai été maltraitée émotionnellement, mentalement et physiquement et je ne le cache plus », a-t-elle légendé une photo la montrant avec un œil gauche meurtri et des marques sur la joue. Ensuite, elle a posté une capture d’écran d’une conversation textuelle avec Tyga, affirmant qu’elle ne s’était pas présentée au domicile de Tyga en « criant » ou sans y être invitée, comme le prétend la source de TMZ. « Quand j’ai essayé de partir, il m’a agressé physiquement et a refusé de me laisser partir pendant des heures », a déclaré Swanson. Elle a également partagé une vidéo d’elle-même avec l’œil meurtri, ajoutant qu’elle était « tellement gênée et honteuse qu’il fallait en arriver là, mais je dois me défendre ».

Tyga, 31 ans, et Swanson ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année et ont rendu public leur relation sur Instagram en mars. On ne sait pas quand ils ont rompu, mais des sources ont déclaré à TMZ que cela s’était produit avant lundi matin. Le rappeur « Taste » est sorti avec Blac Chyna de 2011 à 2014, avant que Chyna ne sorte avec Rob Kardashian. Il est sorti avec Kylie Jenner de 2014 à 2017.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.