Tyga accusé de violences conjugales par son ex-petite amie Camaryn Swanson

Tyga a été accusé d’être devenu physique avec son ex Camaryn Swanson (Photo : Edward Berthelot/.)

Le rappeur Tyga coopère avec les autorités suite aux accusations de violence domestique portées par son ex-petite amie Camaryn Swanson.

Le musicien de 31 ans, de son vrai nom Micheal Ray Nguyen-Stevenson, se bat contre les accusations selon lesquelles il serait devenu physique avec l’influenceur, 22 ans, aux premières heures de lundi matin, rapporte TMZ.

Le hitmaker de Rack City aurait eu un affrontement houleux avec Swanson lorsqu’elle s’est présentée à son manoir « en criant au milieu de la nuit ».

Selon la publication, Swanson affirme ensuite que « Tyga lui a mis la main dessus » lors d’une dispute.

On prétend que les membres de la famille, qui étaient présents lors de l’incident, pensaient que Swanson « semblait être sous influence », mais le Taste « la laissait toujours parler à l’intérieur ».

La créatrice de mode a appelé sa mère à la suite de la bagarre pour venir la chercher, avant de téléphoner à la police.

TMZ a rapporté que les agents qui ont répondu ont vu des « marques visibles » sur elle et « ont pris un rapport pour crime de violence domestique ».

Tyga n’a pas été arrêté et ne parlera pas avec la police lundi matin, mais s’entretiendra plutôt avec eux mardi à la gare, a affirmé la publication.

Après la publication du rapport, Swanson s’est exprimée sur Instagram pour partager sa version de l’histoire alors qu’elle publie des photos de ses blessures présumées.

Le rappeur n’a pas été arrêté mais rapportera aux autorités, selon les rapports (Photo: Jeremy Moeller/.)

« @tmz, j’ai été maltraitée émotionnellement, mentalement et physiquement et je ne le cache plus », a-t-elle écrit à côté d’une image dans laquelle elle avait des ecchymoses enflées autour de l’œil.

La star des médias sociaux a également partagé une capture d’écran de messages texte qui semblaient contredire les affirmations selon lesquelles elle était arrivée à l’improviste.

Elle a allégué: « @tmz, je ne me suis pas présentée » en criant « ou sans y être invitée, lorsque j’ai essayé de partir, il a été agressé physiquement et a refusé de me laisser partir pendant des heures. »

Partageant une autre image de ses blessures présumées, Swanson a écrit: « Je suis tellement gênée et honteuse que cela ait dû en arriver là, mais je dois me défendre. »

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



On ne sait pas quand Tyga et Swanson ont rompu. Avant de sortir avec Swanson, Tyga avait une relation très médiatisée avec Kylie, 24 ans, mais ils se sont séparés en 2017.

Le rappeur partage un fils de huit ans, King Cairo, avec son ex Blac Chyna.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Tyga pour commentaires.

Ligne d’assistance en cas de violence domestique

Si vous êtes en danger immédiat, appelez le 999. Si vous ne pouvez pas parler, composez le 55 et l’opérateur vous répondra.

Pour un soutien émotionnel, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale contre les abus domestiques au 0808 2000 247. Alternativement, pour un soutien pratique et émotionnel, veuillez contacter Women’s Aid Live Chat de 10h à 18h sept jours sur sept.

Pour obtenir des conseils et un soutien gratuits et confidentiels aux femmes de Londres touchées par des abus, vous pouvez appeler Solace au 0808 802 5565 ou envoyer un e-mail à advisor@solacewomensaid.org.

Les hommes victimes de violence domestique peuvent appeler le 01823 334244 pour parler à ManKind, une initiative disponible pour les hommes victimes de violence domestique et de violence domestique à travers le Royaume-Uni, ainsi que leurs amis, leur famille, leurs voisins, leurs collègues de travail et leurs employeurs.

Vous pouvez également joindre la ligne de conseils pour hommes au 0808 8010327 ou envoyer un courriel à info@mensadviceline.org.uk.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : The Masked Singer : l’ex-petit ami de Kylie Jenner, Tyga, démasqué en Dalmatien – mais les fans le savaient depuis le début



PLUS : Tom Cruise profite d’un match de baseball lors d’une rare sortie avec son fils Connor après le tournage de Mission: Impossible 7

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();