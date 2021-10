Tyga arrêté pour violence domestique après que sa petite amie l’ait accusé d’agression

Le rappeur Tyga a été arrêté pour violence domestique mardi matin, après que son ex-petite amie l’a accusé d’agression. Selon PEOPLE, Tyga – de son vrai nom Michael Stevenson – a été réservé par le LAPD puis libéré plus tard. Le rappeur aurait été impliqué dans un incident survenu plus tôt dans la journée. Bien que le département n’ait fait aucun commentaire pour PEOPLE, le média a noté que Tyga avait versé une caution de 50 000 $ pour sa libération. Il a une date d’audience fixée au 8 février.

Au cours du week-end, Camaryn Swanson – l’ex de Tyga – a publié des photos d’elle sur les réseaux sociaux, montrant des ecchymoses qu’elle aurait reçues lors d’une altercation avec Tyga. « J’ai été maltraitée émotionnellement, mentalement et physiquement et je ne le cache plus », a écrit Swanson dans un article qui présentait une photo de ses blessures. Elle a également partagé des captures d’écran de prétendues conversations textuelles entre elle et Tyga, affirmant que lorsqu’elle « a essayé de partir, il a agressé physiquement et a refusé de me laisser partir pendant des heures ». Swanson a ajouté: « Je suis tellement embarrassé et honteux que cela ait dû en arriver là, mais je dois me défendre. » Tyga n’a pas encore répondu aux allégations.

Tyga et Swanson ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année. Le couple est devenu officiel sur Instagram avec leur relation en mars. Il n’y a actuellement aucun délai connu pour leur séparation, mais il est présumé que cela s’est produit au cours des derniers mois. Notamment, Tyga est souvent plus connu pour avoir fréquenté Kylie Jenner de 2014 à 2017. Avant cela, il était sorti avec Blac Chyna de 2011 à 2014. Chyna est ensuite sortie avec Rob Kardashian, avec qui elle a eu un enfant. Jenner a commencé à sortir avec Travis Scott après sa séparation de Tyga, et elle est maintenant enceinte de leur deuxième enfant.

En 2019, il y avait des spéculations selon lesquelles Jenner avait retrouvé Tyga de manière romantique, après avoir été vue se diriger vers son studio d’enregistrement dans une Rolls Royce, à 2 heures du matin après une fête. Il a été rapporté que Jenner était sorti avec des amis Anastasia ‘Stassi’ Karanikolaou et Kelsey Calemine. Les trois ont quitté la discothèque Delilah de West Hollywood et se sont rendus au Sunset Marquis, où Tyga aurait travaillé sur la musique. Jenner a ensuite remis les pendules à l’heure et a expliqué qu’elle venait de déposer « deux de mes amis dans un studio où il se trouvait ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.