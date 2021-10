Tyga arrêté pour violence domestique

Tyga a été arrêté pour violence domestique contre son ex petite amie Camaryn cygne, sa caution a été fixée à 50 000 $.

TMZ a rapporté tôt que Tyga s’était rendu au service de police de Los Angeles (LAPD) pour faire face à une accusation selon laquelle il était violent avec son ex-petite amie – qui a publié des photos des blessures présumées, et il a été dit qu’il pourrait être accusé d’un la criminalité.

Le site Web a déclaré que le rappeur devait rencontrer la police mardi pour expliquer sa version des faits après que Camaryn l’ait accusé de l’avoir battue lors d’une bagarre à son domicile lundi matin. Tyga aurait décidé de se rendre et l’accusation de crime de violence domestique était sur la table.

Selon le rapport, des sources proches de l’ex de Kylie Jenner disent que Camaryn s’est présenté chez lui à 3 heures du matin et a commencé à agir de manière agressive à la porte. Tyga la laissa entrer et les cris continuèrent. Camaryn prétend que Tyga l’a battue et dit qu’elle a les bleus pour le prouver, tout en prétendant être prête à se défendre.

La police a également vu les marques qu’elle montrait sur son visage et a fait un rapport à ce sujet. Les agents ont essayé de parler à Tyga à son domicile lundi, mais il a refusé.

Eh bien, la dernière chose qui a été signalée est que Tyga a été arrêté pour le crime de violence domestique contre son ex Camaryn Swanson et sa caution a été fixée à 50 000 dollars.