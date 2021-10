Tyga continue de jouer à Rolling Loud CA après une arrestation pour violence domestique

Tyga‘s esquiver la culture d’annulation – du moins à ce stade, parce que TMZ a appris qu’il n’a PAS été retiré de la gamme Rolling Loud CA à la suite de son arrestation pour violence domestique.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Rolling Loud ne retire pas le rappeur « Rack City » de sa performance prévue en décembre. La position du festival est remarquable si l’on considère que plusieurs festivals de musique ont rapidement supprimé DaBaby plus tôt cette année, à la suite de son diatribe homophobe à Rolling Loud Miami.

En fait, Tyga était sur une scène jeudi soir dans un club du comté d’Orange … juste 2 jours après que LAPD l’ait réservé pour crime de violence domestique.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Nos sources disent que Tyga a estimé qu’il avait l’obligation d’effectuer le concert du club et qu’il avait un groupe d’amis et de membres de la famille pour le soutenir. On nous dit également que Tyga continuera à se présenter là où il est prévu de se produire et à garder la tête haute.

Comme nous l’avons signalé … il volontairement s’est rendu au LAPD suite aux allégations de son ex-GF, Camaryn Swanson, fait contre le rappeur. Swanson a affirmé qu’il l’avait brutalisée lors d’une dispute chez lui plus tôt cette semaine.

Lire du contenu vidéo

@camarynswanson / Instagram

Des sources proches de Tyga disent que Camaryn s’est présenté chez lui vers 3 heures du matin lundi et a agi de manière belliqueuse à la porte – mais après que Tyga l’ait laissée entrer, les choses seraient devenues physiques.

Camaryn a déposé un rapport de police, affirmant que Tyga l’avait frappée, et elle a ensuite publié une vidéo montrant ses blessures présumées. Un représentant de Tyga nous dit : « Les allégations que vous avez lues au sujet de notre client ces derniers jours sont fausses et seront réfutées. »

Nous avons contacté les responsables de Rolling Loud, et ils n’ont fait aucun commentaire.