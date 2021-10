Tyga coopère avec les autorités après qu’un ex prétend qu’il a subi des blessures physiques et publie des blessures présumées

— Camaryn vient de publier une vidéo montrant ses blessures présumées et dit qu’elle se défend.

Elle réfute également ce que des sources proches de Tyga nous ont dit à propos de son arrivée sans y être invitée. Camaryn a des SMS qui semblent montrer que Tyga a envoyé une voiture pour la récupérer à 3 heures du matin.

Tyga et sa petite amie s’y est mise après s’être présentée chez lui en criant au milieu de la nuit, et maintenant elle l’accuse de violence domestique… TMZ a appris.

Selon une source très proche du rappeur… son ex-GF, Camaryn Swanson, est venu chez lui vers 3 heures du matin après qu’il lui ait dit de ne pas le faire, et elle était à sa porte d’entrée, criant à tue-tête.

On nous dit que Tyga, et d’autres membres de la famille dans sa maison ont estimé que Camaryn semblait être sous influence. Pourtant, il la laissait toujours à l’intérieur pour parler, et les cris continuaient.

Nos sources policières disent que Camaryn prétend que Tyga lui a mis la main dessus pendant la dispute. Par la suite, sa mère est venue la chercher, puis Camaryn a appelé les flics pour signaler l’incident présumé.

On nous dit que les agents qui ont répondu ont vu des « marques visibles » sur elle et qu’ils ont pris un rapport pour crime de violence domestique. Tyga n’a pas été arrêté. La police s’est rendue à son domicile lundi matin, mais il a refusé de leur parler. Au lieu de cela, on nous dit qu’il ira au LAPD mardi matin pour raconter sa version des faits.

Tyga et Camaryn auraient commencé à sortir ensemble au début de 2021 et sont devenus officiels sur Instagram en mars. On ne sait pas quand ils ont rompu, mais on nous dit que cela s’est produit avant qu’elle ne se présente lundi matin à son domicile.

Nous avons contacté le camp de Tyga, mais aucun mot en retour.

