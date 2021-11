Tyga ne fera pas face à des accusations de violence domestique. Le mois dernier, le rappeur a été arrêté après s’être rendu aux autorités pour le crime de violence domestique contre son ex-petite amie. Camaryn cygne – qui l’a dénoncé pour l’avoir agressée.

L’ex-petite amie de Tyga, Camaryn, a déposé une plainte auprès de la police, affirmant qu’il l’avait battue, puis a publié une vidéo montrant les ecchymoses. L’équipe de Tyga affirme que les allégations de son ex-petite amie sont fausses et seront réfutées.

TMZ rapporte que des sources policières ont signalé que le bureau du procureur du comté de Los Angeles avait transmis l’affaire de violence domestique de Tyga au bureau du procureur du district de Los Angeles pour qu’il décide s’il voulait porter plainte contre le rappeur.

L’ancien couple a commencé à se fréquenter plus tôt cette année et, en mars, ils ont officialisé leur relation sur Instagram. On ne sait pas quand ils ont pris fin, mais il a été dit que cela s’était produit avant l’incident allégué.

Selon le site Web, les blessures présumées de Camaryn n’étaient pas suffisantes pour porter des accusations de crime et c’est pourquoi l’affaire a été confiée au procureur de la ville. Cependant, ils soulignent qu’ils pourraient toujours l’accuser d’un délit.

Le fait est que Tyga ne fera pas l’objet d’accusations de violence domestique.