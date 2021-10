Tyga se rend aux flics pour une réclamation DV par l’ex-GF

Lire du contenu vidéo

Tyga se rend volontairement au LAPD pour faire face à des allégations selon lesquelles il aurait été physiquement avec son ex-petite amie – qui a publié des images de ses blessures présumées … et on nous dit qu’il est possible qu’il soit frappé d’un crime.

TMZ a cassé l’histoire … le rappeur prévoyait de s’asseoir avec des flics mardi matin pour expliquer sa version de l’histoire après Camaryn Swanson l’a accusé de l’avoir brutalisée lors d’une dispute tôt le lundi matin chez lui.

On nous dit que Tyga a décidé de se rendre et qu’une accusation de violence conjugale est sur la table.

Nous avons eu Tyga, qui n’était pas disposé à discuter, alors qu’il se rendait à l’intérieur de la gare… il a refusé de répondre aux questions sur ce qui s’était passé.

Comme nous l’avons signalé pour la première fois, des sources proches de Tyga affirment que Camaryn s’est présenté chez lui vers 3 heures du matin et a commencé à se comporter de manière belliqueuse à la porte. On nous dit que Tyga l’a laissée entrer et les cris ont continué.

Quant à ce qui s’est passé ensuite? Camaryn prétend qu’il l’a frappée et dit qu’elle a des bleus pour le prouver, tout en disant qu’elle est prête à se défendre.

Les flics ont également vu ce qu’elle montre – des marques visibles apparentes sur son visage – et ils ont rédigé un rapport dessus. Les agents ont essayé de parler à Tyga chez lui lundi, mais il a refusé.

Maintenant, cependant, il fait face à la musique … et pourrait finir par devoir en répondre devant le tribunal.