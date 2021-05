Tykes et Swans s’affrontent en demi-finale des barrages du championnat – heure du coup d’envoi et actualités de l’équipe

Barnsley et Swansea s’affrontent ce soir dans le match aller de leur demi-finale de barrage de championnat.

Les Tykes ont terminé la saison régulière à deux points des Swans en quatrième position.

Barnsley et Swansea vont s’affronter en demi-finale des barrages du championnat

Ces deux affrontements ce soir avant le match retour samedi et la finale le 29 mai où Bournemouth ou Brentford attendront.

Swansea a battu Barnsley 2-0 à domicile et à l’extérieur pendant la campagne, mais qui sortira vainqueur des barrages?

Barnsley v Swansea: Comment écouter

Ce match débutera à 20h15 le lundi 17 mai.

La couverture complète d’Oakwell sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 20 heures.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires viendront de Ian Danter et Chris Iwelumo.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct ou via notre application.

Voici les autres façons d’écouter…

App iPhone – Téléchargement depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

TV – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Sky: Chaîne 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Andre Ayew cherchera à mener Swansea à la finale des barrages du championnat Barnsley v Swansea: Actualités de l’équipe

Barnsley v Swansea: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Barnsley, Valerien Ismael, a déclaré que son équipe apprécierait leur étiquette d’outsider dans les play-offs.

Il a déclaré: «Nous sommes les outsiders. Quand vous voyez les quatre équipes en play-offs, nous sommes les outsiders.

«Nous avons notre principe, notre désir et notre conviction, et les joueurs élèvent leur propre performance et découvrent leur propre grandeur.

«Mentalement, nous sommes vraiment forts, c’est pourquoi je pense que sur le terrain, nous pouvons gagner mais, sur le papier, nous sommes clairement les outsiders parce que ce n’était pas l’attente que Barnsley soit là où nous sommes. Mais nous sommes ici à cause de nos performances sur le terrain.

«C’est la récompense des joueurs, ils donnent tout sur le terrain.

«De la première minute à la dernière, ils sont complètement dédiés à notre façon de jouer et à notre principe et cela montre simplement que lorsque vous êtes organisé, concentré et que vous croyez en votre force, tout est possible.

“C’est l’histoire de Barnsley cette saison, mais l’histoire n’est pas terminée.”