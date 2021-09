Tyler Adams pense que les stratégies commerciales du Bayern Munich « suce »

Ces derniers temps, la façon dont le Bayern Munich fait des affaires en acquérant des talents de toute la Bundesliga est redevenue un sujet de conversation. Alors que les joueurs évitent généralement de faire des commentaires publics sur ce type de questions, le jeune Américain a choisi de s’exprimer avec des mots assez durs sur la façon dont notre club a choisi de devenir plus fort.

Dans une récente interview avec . et rapportée par ESPN, il n’a laissé aucune incertitude sur ce qu’il ressentait, déclarant “Rien – rien – ne me met plus en colère que le fait que tous les clubs allemands leur vendent simplement.” Il semble que l’ironie de jouer pour une équipe qui a littéralement grimpé dans la chaîne alimentaire du football allemand avec des camions pleins d’argent provenant non pas du sport ou d’une communauté, mais de la vente de boissons énergisantes est perdue pour le milieu de terrain.

Il a poursuivi en commentant davantage le sujet avec un aplomb intellectuel habile: «Cela me dépasse, mec. C’est vraiment nul. On peut se demander s’il a déjà fait les mêmes commentaires à propos de son État d’origine, les Yankees de New York, qui collectionnent des talents d’élite depuis des décennies.

Avec un peu de chance, quelqu’un aura traduit ses commentaires en allemand et les aura affichés sur le babillard du Bayern. Adams est clairement attristé que le Bayern ait licencié deux de ses coéquipiers et son entraîneur, mais il aura l’occasion d’afficher son mécontentement lorsque les deux équipes se rencontreront sur le terrain demain. Et notre équipe aura l’occasion de démontrer à quel point le team building du Bayern est efficace.