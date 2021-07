Tyler Cameron clarifie l’air sur la chronologie des rencontres avec Hannah Brown et Gigi Hadid de The Bachelorette

Les fans de Bachelor Nation se souviendront que la saison Bachelorette d’Hannah Brown ne s’est certainement pas déroulée comme prévu. Après plusieurs semaines de canoodling, elle a choisi le candidat Jed Wyatt pour la rose finale sur Tyler Cameron. Mais il est finalement apparu que Wyatt avait une petite amie tout le temps. Pire encore, Cameron est revenu sur le devant de la scène et jouait soi-disant le même jeu sur Brown, uniquement avec la belle et célèbre Gigi Hadid. Mais dans les mémoires récemment publiés de Cameron – You Deserve Better: What Life Has Taught Me About Love, Relationships, and Becoming Your Best Self – il affirme que la chronologie n’était pas aussi louche que les gens le pensent. Il a écrit (via US Weekly):