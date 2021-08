Tyler Cameron et Camila Kendra ne se suivent plus sur Instagram

L’ancien concurrent de Bachelorette Tyler Cameron semble avoir abandonné sa petite amie, le mannequin Camila Kendra, sur Instagram, et il semble qu’elle ne le suive plus non plus. Cette mise à jour intervient après qu’une photo de Tyler est apparue sur @DeuxMoi avec un pronostiqueur affirmant “Tyler Cameron à Jacksonville Beach … une fille blonde partout sur lui.”

À ce stade, les comptes de fans de Bachelor Nation, y compris @bachelorettewindmill, ont remarqué que Tyler et Camila ne s’étaient plus suivis:

Instagram

Ni Tyler ni Camila n’ont parlé de ces rumeurs, mais Tyler a jailli de sa relation il y a quelques semaines à peine sur Watch What Happens Live, affirmant que lui et Camila sont “très amoureux”.

“Elle a dit ‘Je t’aime’ et je suis venu plus tard”, a déclaré Andy Cohen. “C’était à un moment d’amour pur, comme, ça vient de sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n’était pas comme je m’y attendais, mais c’était magnifique.”

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Tyler a également déclaré que son premier rendez-vous avec Camila était “le meilleur rendez-vous que j’aie jamais eu”, en disant “Nous sommes allés au restaurant et nous nous sommes assis là, nous avons juste parlé pendant des heures. Nous ne pouvions même pas regarder le menu, alors je Je leur ai juste dit, comme, ‘Apportez n’importe quoi.’ Nous avons juste parlé, traîné. Nous sommes restés assis là pendant quatre heures, j’ai passé une bonne nuit. ” Oh, et Andy a demandé s’ils avaient passé la nuit ensemble après le rendez-vous et Tyler a répondu : “Non, non ! Je ne l’ai même pas embrassée avant le cinquième rendez-vous.”

Tyler et Camila ont été aperçus ensemble pour la première fois en janvier et se portent bien depuis, apparaissant même ensemble lors d’événements publics. Espérons que ce non-suivi n’est qu’une erreur, car ils sont super mignons !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io