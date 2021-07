Tyler Cameron explique le drame d’Hannah Brown et Gigi Hadid

Laisse-moi te ramener une seconde : nous sommes en 2019 et la saison de The Bachelorette d’Hannah Brown a eu la fin la plus désordonnée à ce jour ! Jed Wyatt, l’homme avec qui Hannah pensait qu’elle allait se marier, a menti sur le fait de ne pas avoir de petite amie à la maison. Hannah court ensuite vers Tyler Cameron, son finaliste, qui fait maintenant savoir à tout le monde ce qui s’est passé de son point de vue en 2021 dans son nouveau livre, You Deserve Better: What Life Has Taught Me About Love, Relationships, and Becoming Your Best Soi.

“A la fin de l’émission, après tout sur Jed [Wyatt] et sa petite amie hors écran est sortie, Hannah m’a encore demandé de sortir. Maintenant, pour être clair, c’est elle qui m’a contacté », a écrit Tyler. «Plus tard, cela a été présenté comme si j’étais celui qui la poursuivait – ce qui était peut-être le montage d’un producteur – et cela semblait injuste. Bien sûr, j’étais heureux d’avoir de ses nouvelles, et j’étais heureux de la revoir, mais j’ai aussi clairement indiqué que je devais prendre du temps pour moi-même pour comprendre que c’était bon pour moi. »

Au cours de la période de découverte de soi de Tyler, il a fini par rencontrer Hannah en août 2019 après avoir prévu de se voir … « Nous nous sommes vus à LA, où oui, j’ai dormi chez Hannah, mais nous n’avons pas dormi ensemble. Nous n’étions pas dans une relation à ce moment-là, et nous n’étions certainement pas petit ami et petite amie », a déclaré Tyler. “Deux jours plus tard, j’ai été vu à New York, à un rendez-vous avec une autre fille.”

Ouais, cette fille a fini par être Gigi Hadid. Tyler a ensuite été aperçu en train de quitter l’appartement de Gigi quelques jours plus tard, ce qui a fait perdre aux fans de Bach leur merde. En repensant à cette période chaotique, Tyler pense qu’il aurait pu tout gérer un peu mieux.

« Maintenant, je sais que ce fut une erreur majeure de ma part. Pas parce que je n’aurais pas dû sortir ensemble, parce que j’étais très clair avec Hannah grand le long du fait qu’après la fin du spectacle, j’avais besoin de temps et d’espace pour comprendre les choses », a-t-il écrit. “J’ai même appelé Hannah dans l’après-midi du jour où je suis arrivé à New York et je lui ai répété que je pensais que nous méritions tous les deux de sortir avec d’autres personnes. Mais je mets toujours Hannah dans une position difficile, difficile. »

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire – Gigi est de retour avec Zayn Malik et ils ont un bébé, Hannah Brown sort avec le mannequin / RP / coach de méditation et de style de vie Adam Woolard, et Tyler est à nouveau célibataire. C’est le cercle de la vie !

